Grabisnin markete dhe banesa në bashkëpunim në Kavajë, ndalohen tre të rinjtë, mes tyre edhe një vajzë

Tre persona janë ndaluar nga Policia e Kavajës pasi kanë grabitur një market.





Uniformat blu bëjnë me dije se 25-vjeçari G.Ç, 25-vjeçari E.A., dhe një 22-vjeçare A.B., në bashkëpunim me njëri-tjetrin kanë grabitur marketin e shtetases R.H.

Ngjarja ka ndodhur në datë 03.11.2021.

Ndërkohë policia njofton se më datë 03.05.2021 të tre të rinjtë kanë grabitur një tjetër market.

Por pas hetimeve të bëra është zbuluar se këta persona kanë rezultuar autor të vjedhjes së dy banesave të shtetasve N. O dhe I. M, banues po në Kavajë.

Njoftimi:

