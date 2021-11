Polici shtyhu gazetaren drejt greminës/ Ministri Çuçi i kërkon ndjesë Anila Hoxhës: Efektivi është larguar nga detyra dhe do ndiqet penalisht

Ministri i Brendshëm Bledi Çuçi ka reaguar lidhur me incidentin e ndodhur një ditë më parë në zonën e Dajtit, ku një efektiv policie ka shtyrë me dhunë gazetaren Anila Hoxha, e cila rrezikoi të binte në greminë.





Çuçi bën me dije se efektivi është larguar nga detyra ndërsa drejtori i Policisë së Shtetit dhe SHÇBA kanë komunikuar menjëherë me gazetaren, si dhe në bazë të kallëzimit të saj efektivi do të ndiqet penalisht.

Ministri i ka kërkuar falje gazetares ndërsa u ka bërë thirrje qytetarëve që nëse ndeshen me efektivë të tillë t’i denoncojnë.

DEKLARATA

Lidhur me incidentin e ndodhur një ditë më parë me gazetaren Anila Hoxha, dua t’ju informoj se efektivi i policisë është larguar nga detyra. Drejtori i Policisë së Shtetit dhe drejtori i SHÇBA kanë komunikuar menjëherë me gazetaren, si dhe në bazë të kallëzimit të saj efektivi do të ndiqet penalisht. I kërkoj ndjesë dhe e falënderoj znj. Hoxha, si dhe iu bëj thirrje gjithë qytetarëve që ndeshen me efektivë të tillë policie të mos heshtin, por t’i denoncojnë. I garantoj se toleranca për këto shfaqje të shëmtuara si ajo e një dite më parë do të jetë zero. Gjej gjithashtu rastin t’u bëj thirrje efektivëve të Policisë së Shtetit të mos ia lejojnë vetes të bien në këtë nivel, që i përjashton ata automatikisht nga radhët e uniformave blu.