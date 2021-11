Vrau dhe hodhi në greminë biznesmenin, faktet që tradhtuan mikun e viktimës. Zbardhet itinerari i Ferdinand Rrushit, nga telefonatat me viktimën te udhëtimi në Dajt

Të tjera detaje dalin në dritë në lidhje me vrasjen e biznesmenit Ruzhdi Hoxha. Gazetarja Klodiana Lala sjell për ‘BalkanWeb’ disa detaje dhe fakte që sipas grupit hetimor që ‘tradhtuan’ Ferdinand Rrushin, një prej personave që dyshohet të jetë autor i kësaj ngjarje, mik i viktimës. Trupi i pajetë i 43-vjeçarit u gjet dje në një humnerë në Qafë Mollë pas malit të Dajtit.





Sipas Lalës, Rrushi telefonoi mikun e tij Ruzhdi Hoxha 4 herë pasditen e 20 tetorit, por ky i fundit nuk i ishte përgjigjur.

Po ashtu mësohet se më pas ai ka telefonuar një prej personave që ndodhej në tavoline me Rrushin dhe kontaktoi me të. Po ashtu Lala bën me dije se në orën 23:00 dyshohet se Rrushi ka marrë në makinë viktimën, në të cilën ishin edhe dy persona të tjerë. Por pas 15 minutash, këta dy persona kanë zbritur nga mjeti. Burime nga grupi hetimor i thanë gazetares Lala se pas këtij momenti, Rrushi ka udhëtuar drejt Dajtit, dhe pas e ka vrarë mikun e tij e ka hedhur në greminë.

Në xhupin e viktimës janë gjetur shenja të dhunës dhe të plumbit. Pas krimit të rëndë, autori i dyshuar ka zbritur nga Qafa e Mollës në orën 3:00 të mëngjesit, ndërsa ka hedhur edhe telefonin e viktimës. Më pas ai është kthyer prapë në të njëjtën rrugë në orën 06.00.

Kujtojmë se denoncimi për zhdukjen e biznesmenit ishte bërë nga vëllai në komisariatin numër 5 më 24 tetor.