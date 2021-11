Ngacmime në shkollë dhe mesazhe gjatë natës/ Çfarë e fundosi drejtorin e shkollës në Pogradec

Adriatik Haxhillari dyshohet se ka bërë veprime ngacmuese ndaj 2 vajzave të klasës së 9-të, fillimisht në ambientet e shkollës dhe më pas u ka dërguar mesazhe nëpërmjet celularit në orët e vona të natës. Zbulimi u bë rastësisht, pasi vajzat nuk kishin treguar në familje, ndërsa ngacmimet seksuale kanë zgjatur për një periudhë gati 1-mujore. Kafshime të buzës gjatë orës së mësimit, ngacmime në oborrin e shkollës dhe më pas edhe SMS në numrat e celularit në orën 23:00 duket se kanë qenë ato që kanë bërë që drejtori, i cili njëherazi jepte edhe lëndën e gjeografisë, të përfundojë në pranga. “Specialistët për Hetimin e Krimeve në Komisariatin e Policisë Pogradec bënë arrestimin në flagrancë për veprën penale ‘Ngacmimi seksual’, të shtetasit A. H., 59 vjeç, banues në Pogradec, pasi dyshohet se ka ngacmuar seksualisht dy 14-vjeçare”, sqaroi Policia e Pogradecit.





ZBULIMI I NGJARJES

Sipas të dhënave, dy të miturat, nxënëse të klasës së 9-të, nuk u kanë treguar familjarëve se po ngacmoheshin nga drejtori. Burimet thanë se vëllai i njërës prej vajzave ka zbuluar fillimisht mesazhet që drejtori i kishte dërguar motrës së tij minorene. Pas kësaj, ai ka shkuar në shkollë dhe ka goditur me grusht drejtorin. Një ditë më vonë drejtori e ka thirrur të riun dhe i ka kërkuar falje, duke i premtuar se çështja do të mbyllej. Por Haxhillari nuk e ka mbyllur me kaq, duke dërguar sërish mesazhe në celular dhe duke bërë shenja dhe “kafshime buzësh” në ambientet e shkollës. Më pas njëra prej vajzave i është drejtuar mësueses kujdestare, ndërsa më pas e mitura është shoqëruar në Komisariatin e Pogradecit për të dhënë dëshminë e saj. E mitura jetonte me gjyshërit dhe vëllanë e saj adoleshent, pasi prindërit ishin emigrantë në shtetin grek, ndërkohë që ngacmimet me mesazhet në celular përmbanin fjalor të papërshtatshëm. Pas bisedës me mësuesen kujdestare, edhe e mitura tjetër ka ngritur të njëjtin shqetësim dhe së bashku me babanë e kësaj të fundit, ato kanë shkuar në komisariat për të denoncuar këtë rast, ndërsa Policia ka arrestuar drejtorin. Në prani të psikologes, dy vajzat e mitura rrëfyen shenjat provokuese që merrnin nga drejtori gjatë orëve të mësimit dhe SMS-të me përmbajtje provokuese që u vinin gjatë orëve të natës. Drejtori i shkollës, sipas të dhënave të Policisë, në asnjë rast nuk e ka pranuar ngjarjen duke mohuar kategorikisht ngacmimin e vajzave, ndërsa pritet të dalë para gjykatës gjatë ditës së martë për t’u njohur me masën e sigurisë.

HETIMET

Mësuesi i gjeografisë, i cili mbante gjithashtu edhe postin e drejtorit të shkollës, ka ngacmuar adoleshenten jo vetëm gjatë kohës që ato ishin në shkollë, por edhe gjatë orëve të mbrëmjes. Burime pranë grupit hetimor thanë se është duke u punuar për të verifikuar mesazhet dhe telefonatat në celular sipas pretendimeve të vajzave. Gjithashtu, dyshohet se drejtori mund t’i ketë siguruar numrat e tyre të kontaktit për shkak se kishte akses te sistemi online që është përdorur për të zhvilluar mësimin gjatë periudhës së pandemisë.