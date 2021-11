“Ngaqë nuk punoni me kujtesën gjendeni gjithmonë në kurth”, Rama-PD: E keni marrë eurobondin me 12%, ne në kohë pandemie e morëm me 3.5

Kryeministri Edi Rama ka përmendur të tjera shifra për të mbrojtur rishikimet në buxhetin dhe daljen në tregjet e kapitalit për eurobondin. Ai tha se në qeverisjen e PD është marrë me 12% eurobondi, ndërsa qeveria socialiste e ka marrë me 3.5 % interes në kohë pandemia.





“E keni marrë eurobondin me interes të lartë thatë, që se kemi marrë akoma, por prapë për kujtesën se kujtesa vlen dhe ju ngaqë nuk punonin me kujtesën gjendeni gjithmonë në kurthin me kujtesën. E di sa e keni marrë ju eurobondin e fundit, me 12%. Jo, po verifikoje. Keni hyrë për 7.5 dhe ka fluktuar 12.5%. Unë flas me përgjegjësi, jo me ato tabelat që vini ju këtu, me TIMS-in dhe bëni…

Llogaria juaj me 70.4 nuk e përfshinte atë borxhin e fshehur, i cili u shfaq pastaj në formën e gjithë atyre detyrimeve. Përpara se të vinte tërmeti ne ishim në 63%. Këto janë shifra. Ju e keni opinion aritmetikën, ne nuk e kemi opinion dhe ne në kohë pandemie kemi marrë me 3.5% eurobondin e fundit dhe pse ndodh kjo. Tregjet e kapitalit nuk e njohin Edi Ramën, nuk dëgjojnë as foltoren, as këtu as kudo. Nuk e njohin fare majtas, djathtas, PS-PD, fare, njohin vetëm shifrat dhe punojnë vetëm më kalkulator, prandaj kur dolët ju e morët me 12.5% interes. Këta kërkojnë likuiditet për të vazhduar për të financuar borxhin e tyre dhe ne do nxjerrim nga tonat. Por cili është kapaciteti dhe shikohet në shifra. Ju merrnit borxh me interesa më të larta dhe për 1 lek borxh, investonit 1.28. Ne për 1 lek borxh, investojmë 1.69. Ne me borxhin rrisim ekonominë, sigurisht. Nëse do ishte siç thoni ju, dalja në tregjet e kapitalit do ishte faliment, ose do ishin interesat kushedi se në çfarë maje, por ngaqë nuk është siç thoni ju, tregjet e kapitalit përgjigjen mbi bazën e fakteve, shifrave. Si qenka kjo, hajt se po them një shifër. Prandaj nuk është aspak çudi, që kur shkoni tek shqiptarët, shqiptarët thonë se këta nuk dinë si jemi ne, llogarit tua lëmë në dorë”, deklaroi Rama.

Lidhur me borxhet, ai theksoi se ky eurobond është brenda planifikimit, nuk është jashtë planifikimit.

“Planifikimit të riuljes së borxhit në proces pas ngritjes së tij të detyruar dhe të pashmangshme. Shikoni të gjitha vendet, shikoni se çfarë ka ndodhur me borxhin dhe në ato vende që nuk u goditën nga një tërmet, por u goditën si ne nga pandemia. Çfarë bënë? Çfarë po bëjnë sot SHBA-të, çfarë po diskuton sot senati dhe Kongresi i SHBA, për krijimin e likuiditetit më të madh në historinë e SHBA-ve. Sepse nuk është një kohë normale dhe atje pandemia është konsideruar si luftë dhe ata po bëjnë ekzaktësisht atë që bënë në periudhën pas luftës së Vietnamit, nga pikëpamja e dalje me një mal likuiditeti të paparë në kaq dekada. Amerika ka Federale Rezerve që i pret. BE ka fondin e përbashkët që i suporton, vërtetë e suportuan pandeminë, por merreni shikojeni pak sa iu kanë ardhur para, likuiditet nga BE të gjitha vendeve të BE dhe sa nga buxheti i tyre pa të ardhura kanë financuar për pandeminë. Që nga festivali i parë i 2013 deri tani ju keni të njëjtën muzikë, update muzikën. Update e fusni disa gjëra të reja se nuk shkon kështu. Faleminderit shumë për vëmendjen dhe vëmendjen e pakërkuar që më dhatë”, tha Rama.