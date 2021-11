Ngjarja në Elbasan ku u vra 26-vjeçari dhe u plagos rëndë i vëllai/ Zheji: Krim marrëzie, ndalohen vetëm nga perëndia! Lala: Policia të ndryshojë sjellje, të vendosë në përbërje persona të kualifikuar

Në studion e emisionit “Pikat mbi i” u diskutua ngjarja e rëndë kriminale e shënuar të premten, ku Ardit Hida, vrau me thikë 26-vjeçarin Florenc Kovaçi dhe plagosi rëndë vëllain e tij Mikelin.





Analisti Artur Zheji, tha se këto ngjarje konsiderohen si krime “marrëzie” dhe është e pashmangshme të ndalohen. Nga krahu tjetër, gazetarja Klodiana Lala argumentoi se policia dhe gazetarët nuk duhet të trajtojnë njëri-tjetrin si armiq dhe këto krime sipas saj do të minimizohen, nëse në radhët e policisë së shtetit vendosen persona të shkolluar dhe me kualifikimin e duhur.

Zheji: Problemet mendore apo alkooli janë dy nga justifikimet elementare që avokatët përdorin. Në këto ngjarje nuk ka çfarë bën as policia. Marrëzinë nuk e ndalon asnjë autoritet në tokë, vetëm perëndia. Burimi se nga vjen dhe zgjidhja e të pa priturës janë të pa parashikuara. Është precedent pozitiv që ministri i Brendshëm kërkoi falje personale ndaj gazetares. Modeli i një ministri që kërkon ndjesë publike është inspiruese edhe për stafin e policisë.

Lala: Ky rast është i rëndë, por nuk hy në krimin e organizuar. Në radhët e policisë së shtetit duhen njerëz që kanë shkollën e duhur dhe mënyrën e të sjellurit në raport me palët e përfshira. Në Qafën e Mollës gazetarët u përplasën me policinë. Me këtë dua të them që duhet të kemi zyrtarë të policisë se si dinë të sillen. Palët e shohin njëri-tjetrin si armiq. Por ne duhet të shohim njëri-tjetrin si aleatë. Ky rast merr përmasa sa kohë që është në syrin e kameras. Duhet një qasje ndryshe. Nuk mund të vazhdojmë të kemi policë arrogantë. Kemi rastin e gazetarit Gjençaj. Vetëm kështu në fakt shkon përpara lufta ndaj kriminalitetit.