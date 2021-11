Përkeqësohet situata në burgun e Drenovës për shkak të COVID-it, 3 të burgosur transportohen me urgjencë drejt Infektivit

Përkeqësohet situata brenda burgut të Drenovës në Korçë për shkak të infektimeve me koronavirus. Gazetarja Lorena Kodra raporton për ‘BalkanWeb’ se ka shkuar në 3 numri i të burgosurve të infektuar, që janë transportuar me urgjencë në spitalin Infektiv në Tiranë, për të marrë mjekim të specializuar.





Burimet bëjnë me dije se rasti i fundit ishte të dielën me një të dënuar të sigurisë së zakonshme, i cili prej spitalit të Korçës u transportua me urgjencë drejt kryeqytetit.

Të tre të dënuarit kanë shfaqur probleme me oksigjenin. Mësohet se vijon karantinimi në burgun e Drenovës për disa të tjerë të prekur me Covid-19.