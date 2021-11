Profil: Xi Jinping, njeriu që udhëheq PKK në një udhëtim të ri

Pak parti politike në mbarë botën mund të lavdërohen për një histori kaq të gjatë dhe periudhë të pandërprerë të qeverisjes shtetërore, si ajo e Partisë Komuniste të Kinës (PKK), e cila ka qenë partia në pushtet e Kinës për 72 vjet. Xi Jinping është thelbi i udhëheqjes së PKK-së në moment.





Para tij, brezat e udhëheqjes kolektive qendrore janë shtrirë në dekada me përfaqësues kryesorë si Mao Zedong, Deng Xiaoping, Jiang Zemin dhe Hu Jintao.

Që kur u zgjodh sekretar i përgjithshëm i Komitetit Qendror të PKK-së në nëntor 2012, Xi është parë si një njeri me vendosmëri dhe veprim, njeri me mendime dhe ndjenja të thella, një njeri që ka trashëguar një trashëgimi, por që guxon të sjellë risi, një njeri që ka vizion largpamës dhe është i përkushtuar të punojë pa u lodhur.

Nën udhëheqjen e tij, Kina po bëhet një vend i fuqishëm dhe tani po hyn në një epokë të fuqisë, sipas Channel News Asia.

Duke ecur krah njerëzve

Xi iu bashkua Partisë në vitin 1974 në Liangjiahe të provincës Shaanxi. Ai ishte vetëm 15 vjeç kur mbërriti në Liangjiahe në vitin 1969 si një “i ri i arsimuar”.

Ai do t’i kalonte shtatë vitet e ardhshme duke jetuar në fshatin e vogël në pllajën rurale të Loess. Në fund të një dite pune, ai kthehej në shtëpinë e tij primitive në shpellë dhe flinte në një shtrat të thjeshtë balte. Do të duheshin 38 vjet dhe zhvendosje në poste të shumta në nivele të ndryshme të hierarkisë së Partisë derisa ai të ngrihej në postin më të lartë.

Pasi u bashkua me PKK-në, Xi u bë sekretar i Partisë i Liangjiahe. Një nga kolegët e tij të fshatit tha se Xi “punoi me ndërgjegje, kishte shumë ide dhe mund të bashkonte njerëzit dhe kuadrot”.

Duke kujtuar kohën e tij në fshatin e varfër, Xi tha se ajo që donte më shumë se çdo gjë ishte që të bënte të mundur që fshatarët “të kishin mish në pjatat e tyre”.

Në vitin 1975, Xi u pranua në Universitetin prestigjioz Tsinghua në Pekin. Pas diplomimit, ai fillimisht punoi në zyrën e përgjithshme të Komisionit Qendror Ushtarak para se të transferohej në 1982 në Zhengding, një qark në provincën veriore Hebei.

Duke kujtuar transferimin në Zhengding, Xi tha se ai kishte dalë vullnetar për të punuar në nivelin bazë mes njerëzve. Ai tha dëshironte “t’i donte njerëzit ashtu siç do prindërit e tij”.

Pas Zhengding, karriera politike e çoi Xi-në në provincat bregdetare në Fujian dhe Zhejiang dhe në metropolin e Shanghai-t. Kudo që ai shkonte viheshin re lidhjet e tij të ngushta me popullin.

Filozofia e Xi-së me në qendër njerëzit shpjegon se pse ai urdhëroi për përpjekje të palëkundura për të shpëtuar me çdo kusht jetët e njerëzve gjatë epidemisë së COVID-19, tha Liu Jingbei, një profesor në Akademinë e Udhëheqjes Ekzekutive të Kinës në Pudong, Shanghai.

Në vitin 2007, Xi u kthye në Pekin për t’u vendosur në Komitetin e Përhershëm të Byrosë Politike të Komitetit Qendror të PKK-së dhe më vonë u bë Zëvendës President i Kinës. Ai mbikëqyri aspekte të tilla përfshirë ndërtimin e Partisë, punën organizative, çështjet e Hong Kong-ut dhe Makaos dhe përgatitjet për Lojërat Olimpike të Pekinit në 2008.

Në moshën 59-vjeçare, në nëntor 2012, Xi u ngrit në postin më të lartë të Partisë. Rreth një muaj më vonë, ai përballoi të ftohtin e dimrit për të vizituar fshatarët e varfër në Hebei. I ulur me ta, Xi pyeti për të ardhurat e tyre dhe nëse kishin ushqim dhe jorganë mjaftueshëm, si dhe qymyr të mjaftueshëm për të qëndruar ngrohtë gjatë dimrit. Xi tha se zemra e tij u thye kur pa se disa fshatarë ende po luftonin për të përballuar jetesën.

< ► > Xi Jinping i drejtohet seancës së pestë plenare të Komisionit Qendror të 19-të të Partisë Komuniste të Kinës për Inspektimin e Disiplinës në Pekin, kryeqyteti i Kinës, 22 janar 2021. (Xinhua / Li Xueren)

Forcimi i partisë

Viti 2021 është, gjithashtu, viti i nëntë i fushatës simbolike kundër korrupsionit nga Xi, më e gjera në historinë kineze, fushatë nga e cila nuk ka shenja që do të hiqet dorë.

Më shumë se 20 zyrtarë dhe drejtues të nivelit të lartë në sektorin financiar janë dënuar apo hetuar këtë vit. Po ashtu në rreth 30 ditët e fundit është hetuar një ish-zyrtar në nivel ministror në sektorin ligjzbatues të qeverisë qendrore, ndërsa një tjetër është ndëshkuar.

Gjatë nëntë viteve të fundit, më shumë se 400 zyrtarë në nivel ministror ose më lart janë ndëshkuar ose hetuar, duke përfshirë një ish-anëtar të Komitetit të Përhershëm të Byrosë Politike të Komitetit Qendror të PKK-së, si dhe dy ish-zëvendëskryetarë të Komisionit Qendror Ushtarak. Mbi 8,300 të arratisur u riatdhesuan nga më shumë se 120 vende dhe rajone nga viti 2014 deri në vitin 2020.

“Xi ktheu valën në një kohë kritike”,- shkruhej në një editorial të mediave të huaja.

Si sekretar i përgjithshëm i Komitetit Qendror të PKK-së, Xi ka udhëhequr përpjekjet për të formuluar dhe rishikuar rreth 200 rregullore të brendshme të partisë. Ai gjithashtu nisi pesë fushata arsimore të shtrira në të gjithë Partinë për të forcuar idealet dhe bindjet e anëtarëve të Partisë dhe për tu siguruar që ata të veprojnë në mënyrë efektive dhe njëzëri.

Deri në qershor të këtij viti, numri i anëtarëve të PKK-së u rrit në 95 milionë, 10 milionë më shumë se popullsia e Gjermanisë. Ekspertët mbi çështjet e Kinës thonë se Partia është bërë më e disiplinuar, e pastër dhe e fuqishme.

Në vitin 2016, seanca e gjashtë plenare e Komitetit Qendror të 18-të të PKK-së vendosi statusin e Xi si thelbin e Komitetit Qendror të PKK-së dhe të gjithë Partisë.

Në tetor 2017 në Kongresin e 19-të Kombëtar të PKK-së u krijua zyrtarisht “Mendimi i Xi Jinping mbi Socializmin me Karakteristikat Kineze për një Epokë të Re”. Mendimi u përfshi në Kushtetutën e PKK-së dhe Kushtetutën e Kinës.

Xin Ming, një profesor në Shkollën e Partisë të Komitetit Qendror të PKK-së (Akademia Kombëtare e Qeverisjes) tha se, ashtu si Mao Zedong dhe Deng Xiaoping, Xi ka avancuar me përshtatjen e marksizmit në kontekstin kinez dhe e ka mbajtur atë të lidhur ngushtë.

Forcimi i Kinës

Pas Luftës së Opiumit në vitin 1840, Kina u bë gradualisht një shoqëri gjysmë koloniale dhe gjysmë feudale. Ajo u ngacmua nga fuqitë e huaja dhe vuajti nga varfëria dhe dobësia.

PKK u themelua në vitin 1921 për të ndryshuar situatën.

Dy javë pas zgjedhjes së Xi si sekretar i përgjithshëm i Komitetit Qendror të PKK-së, ai parashtroi “Ëndrrën kineze” të përtëritjes kombëtare. Këtë tetor, në një event për të përkujtuar 110-vjetorin e Revolucionit të 1911, Xi e përmendi 25 herë fjalën “përtëritje” në fjalimin e tij 35-minutësh, duke e bërë atë një nga mesazhet më të theksuara.

Xi beson se përtëritja kërkon një dizenjim strategjik dhe një punë të palodhur. Ai mori drejtimin duke qenë njeri i veprimit. Vetëm në vitin 2019, ai mori pjesë në më shumë se 500 evente të rëndësishme. Axhenda e tij e punës zinte fundjavat e rreth 30 javëve në atë vit. Ai rishikoi çdo skicë të planeve madhore të reformës.

“Lumturia arrihet me punë të palodhur,” tha ai.

Xi shpesh viziton fermat, fshatrat e peshkimit, shtëpitë e fermerëve, restorantet e vogla, supermarketet, punishtet e fabrikave, laboratorët, spitalet, shkollat ​​dhe madje inspekton stallat e derrave dhe tualetet për të marrë informacion të dorës së parë për jetesën e njerëzve.

Gjatë nëntë viteve të fundit, Xi i ka rezistuar provës përballë pengesave dhe krizave të shumta.

Në fillim të vitit 2015, kur Jemeni u përfshi në kaos, Xi drejtoi marinën për evakuimin e qindra shtetasve kinezë të bllokuar.

Kur Shtetet e Bashkuara filluan një luftë tregtare kundër Kinës, ai formuloi strategjinë që Kina nuk dëshiron një luftë tregtare, por nuk ka frikë nga një luftë tregtare dhe do të luftojë një të tillë nëse është e nevojshme.

Gjithashtu, ai tha se forcimi i dialogut dhe bashkëpunimit është e vetmja zgjedhje e duhur për të dy vendet. “Oqeani i gjerë Paqësor ka hapësirë ​​të mjaftueshme për dy vendet e mëdha të Kinës dhe Shteteve të Bashkuara”,- tha Xi.

Xi ka udhëhequr planifikimin strategjik dhe taktik duke filluar që nga kryerja e patrullimeve të rregullta në ujërat e ishujve Diaoyu, shmangia e të ashtuquajturit arbitrazh të Detit të Kinës Jugore, gjetja e zgjidhjeve për konfliktet kufitare Kinë-Indi, deri te lehtësimi i kthimit të kinezëve të ndaluar ilegalisht jashtë shtetit, si dhe ka ndërhyrë personalisht kur ka qënë e nevojshme.

Në vitin 2019, kur trazirat sociale pushtuan Hong Kong-un, ai drejtoi përpjekjet për të mbrojtur kauzën e quajtur “një vend, dy sisteme” dhe për të shtypur përpjekjet për të nxitur një “revolucion me ngjyra”.

Xi nuk fjeti natën në prag të Vitit të Ri Hënor 2020 kur festimet u turbulluan nga epidemia e COVID-19. Të nesërmen, ai thirri një mbledhje të kryesisë së Partisë për të diskutuar përgjigjen e vendit të tij. Para takimit, Xi kishte marrë vendimin për të forcuar kufizimet në lëvizjen e njerëzve dhe rrugët dalëse në Hubei dhe Wuhan. Koha ka treguar se si kjo qasje strikte ishte i vetmi opsion i mundshëm.

“Është me të vërtetë një përgjegjësi e madhe dhe detyrë e mundimshme për të qeverisur një vend kaq të madh,” u shpreh Xi kur iu përgjigj një pyetjeje nga një politikan i huaj. “Unë jam i gatshëm të jem vetëmohues dhe t’i përkushtohem zhvillimit të Kinës. Nuk do t’i zhgënjej njerëzit”.

Hapja e një terreni të ri reformash

Xi krijoi një model kinez modernizimi të karakterizuar nga një rrugë zhvillimi inovative, e koordinuar, e gjelbër dhe e hapur që është për të gjithë.

Vëzhguesit thonë se ky vizion zhvillimi synon të nxjerrë Kinën socialiste jashtë një kurthi zhvillimi i mbështetur në rritjen e gjerë dhe joefikase me koston e dëmit ekologjik, duke e zhvendosur vendin drejt zhvillimit me cilësi të lartë, si dhe duke shmangur situatat ku të pasurit bëhen më të pasur dhe të varfërit më të varfër.

E drejtuar nga Xi, reforma është e shtrirë në fusha të shumëllojshme, duke përfshirë politikat e përdorimit të tokës, ngritjen e Partisë në firmat shtetërore, procedurat gjyqësore, planifikimin familjar, politikat fiskale dhe tatimore, tregun e pasurive të paluajtshme, shkencën dhe teknologjinë dhe antimonopolin.

Mbi të gjitha dallon një masë reformuese, modernizimi i institucioneve, i cili ndikon drejtpërdrejt në zhvillimin dhe stabilitetin afatgjatë të Kinës. Thelbi i tij është mbështetja dhe përmirësimi i socializmit me karakteristika kineze, si dhe modernizimi i sistemit dhe kapacitetit të Kinës për qeverisje.

Reformat hasën shpeshherë. në vështirësi të mëdha dhe për të adresuar polemikat dhe eliminuar pengesat, vetë Xi duhej të jepte fjalën e fundit.

Reformat e kanë shndërruar Kinën më të hapur. Në vitin 2013 u krijua në Shanghai zona e parë pilot e tregtisë së lirë. Tani numri i zonave të tilla të lira ka arritur në 21, duke përfshirë të gjithë ishullin Hainan, i cili është afërsisht sa një vend i vogël europian. Lista negative e Kinës për investimet e huaja është ulur.

Ndërkohë që disa vende zgjodhën të ngrenë barriera tregtare, Kina u bë mikpritëse e një sërë panairesh globale të tregtisë dhe investimeve. Xi inicioi personalisht Ekspozitën Ndërkombëtare të Importit të Kinës, një nga ekspozitat e shumta të nivelit kombëtar në të gjithë vendin.

Nga viti 2013 deri në vitin 2020, PBB-ja e Kinës u rrit mesatarisht me rreth 6.4 % çdo vit, duke kontribuar mesatarisht me më shumë se 30 % në rritjen ekonomike botërore për shumë vite me radhë. PBB-ja e Kinës tejkaloi pragun prej 100 trilion yuan në vitin 2020, ose me rreth shtatë të dhjetat e asaj të Shteteve të Bashkuara.

Në vitin 2021, Kina u rendit e 12-ta në Indeksin Global të Inovacionit, më lart se Japonia, Izraeli dhe Kanadaja. Ajo është përfituesja kryesore e investimeve të huaja direkte dhe tregu Nr. 1 i konsumit në botë.

Deri më tani, arritja më mbresëlënëse në epokën e re ka qenë përmbushja e “qëllimit të parë të njëqindvjetorit”, që është ndërtimi i një shoqërie mesatarisht të begatë në të gjitha aspektet, tha Liu Ronggang, një tjetër studiues në Institutin e Historisë dhe Letërsisë së Partisë të Komitetit Qendror të PKK-së.

Vendi ka sistemin më të gjerë të sigurimeve shoqërore në shkallë botërore dhe grupin më të madh me të ardhura mesatare. Varfëria ekstreme në vend ka marrë fund një herë e përgjithmonë.

Gjatë nëntë viteve të fundit, rreth 100 milionë njerëz kanë dalë nga varfëria ekstreme. Xi i urdhëroi anëtarët dhe zyrtarët e Partisë që të vendoseshin në fshatrat e varfra për të ndërmarrë masat e synuara për zbutjen e varfërisë në vijën e parë.

Vetë Xi kishte vizituar secilën nga 14 zonat më të varfra të vendit. Eliminimi i varfërisë ekstreme u krahasua me një luftë. Në fakt, kjo fushatë pati heronjtë e saj të rënë, me më shumë se 1,800 njerëz që vdiqën në krye të detyrës.

Xi, gjithashtu, reformoi tërësisht Forcat e Armatosura. Duke përsëritur parimin e vendosur nga Mao Zedong se “Partia komandon armën,” Xi prezantoi një sërë reformash në sistemin e udhëheqjes dhe komandës së ushtrisë, madhësinë, strukturën dhe përbërjen e forcave. Ai kërkoi që ushtria të ishte e gatshme për luftë.

Kontribues i komunitetit global

Xi ka qenë në krye të përpjekjeve të Kinës për t’u angazhuar dhe për të kontribuar në komunitetin global.

Para shpërthimit të pandemisë COVID-19, ai kishte vizituar 69 vende në 41 turne dhe ishte kreu i parë i shtetit kinez që mori pjesë në Forumin Ekonomik Botëror në Davos. Ai ka thënë se, shpenzimi i kaq shumë kohe në vizita jashtë vendit mund të konsiderohet si një “luks”, por ai e sheh atë si “të vlefshme”.

Axhenda e tij gjatë vizitave jashtë vendit është zakonisht shumë e ngushtë dhe mund të zgjasë deri në orët e para të mëngjesit. Ai madje ka kaluar edhe ditëlindjen gjatë një turneu jashtë vendit.

Altay Atli, një studiues me qëndrim në Stamboll, Turqi, vuri në dukje se nën udhëheqjen e Xi ka pasur një transformim të pjesëmarrjes së Kinës në çështjet ndërkombëtare, qofshin ato ekonomike apo diplomatike, dhe se bota është dëshmitare e shfaqjes së një vendi të madh me ndikim global.

Në vitin 2013, Xi ngriti nocionin e “Ndërtimit të një komuniteti me një të ardhme të përbashkët për njerëzimin”.

Kur shtjelloi specifikat e vizionit të tij, Xi propozoi që komuniteti ndërkombëtar duhet të promovojë partneritetin, sigurinë, rritjen, shkëmbimet ndër-qytetëruese dhe ndërtimin e një ekosistemi të shëndoshë, duke përmendur proverbin “Interesat që duhen marrë parasysh duhet të jenë interesat e të gjithëve”.

Sipas këtij koncepti, Xi propozoi një qasje të re për marrëdhëniet ndërkombëtare bazuar në bashkëpunimin reciprokisht të dobishëm dhe parimin e arritjes së rritjes së përbashkët përmes diskutimit dhe bashkëpunimit në qeverisjen globale.

“Çfarë lloj rendi dhe sistemi qeverisjeje ndërkombëtare i përshtatet më së miri botës dhe i përshtatet më së miri njerëzve të të gjitha vendeve? Kjo është diçka që duhet të vendoset nga të gjitha vendet përmes konsultimit, dhe jo nga një vend i vetëm apo nga disa vende”,- tha ai.

I njëjti parim përshkon kuadrin për marrëdhëniet me vendet e mëdha, përkrahur nga Xi, i cili përmban stabilitet të përgjithshëm dhe zhvillim të ekuilibruar. Në shumë raste ai ka theksuar se, nëse kombet ruajnë komunikimin dhe e trajtojnë njëri-tjetrin me sinqeritet, mund të shmanget “kurthi i Tukididit”.

Në të njëjtin vit që Xi i bëri thirrje botës për të ndërtuar bashkërisht një komunitet me një të ardhme të përbashkët për njerëzimin, ai propozoi, gjithashtu, iniciativën “Një brez dhe një rrugë”. Rreth 172 vende dhe organizata ndërkombëtare kishin nënshkruar më shumë se 200 dokumente bashkëpunimi me Kinën në këtë kuadër deri në gusht 2021. Sipas një raporti nga Banka Botërore, projektet e ‘Një brez dhe një rrugë’ mund të ndihmojnë në nxjerrjen e 7.6 milionë njerëzve nga varfëria ekstreme dhe 32 milionë njerëzve nga varfëria e moderuar globalisht.

Megjithatë, zhvillimi global nuk duhet të vijë me koston e mjedisit dhe në vitin 2020 Xi ofroi një sinjal të qartë angazhimi kur i tha botës se Kina do të arrinte kulmin e emetimeve të dioksidit të karbonit përpara vitit 2030 dhe do të arrinte neutralitetin e karbonit përpara vitit 2060.

“Bota duhet të falënderojë Kinën për kontributin e saj në përgjigjen ndaj ndryshimeve klimatike”,- tha ish-kryeministri australian Kevin Rudd.

Xi bëri thirrje për solidaritet dhe bashkëpunim global kur shpërtheu pandemia COVID-19. Nën udhëzimet e tij, Kina siguroi materiale kundër virusit për më shumë se 150 vende dhe 14 organizata ndërkombëtare dhe dërgoi 37 ekipe mjekësore në 34 vende.

Ai u zotua t’i bënte vaksinat kineze COVID-19 një produkt publik global dhe premtoi se Kina këtë vit do t’i sigurojë botës 2 miliardë doza vaksinash.

Gjatë 100 viteve të fundit, vendi më i populluar në botë ka qenë në një udhëtim thuajse të pabesueshëm — nga një komb i goditur nga varfëria në një vend ku plotësohen nevojat bazë deri në gjendjen e tij aktuale të prosperitetit të moderuar. Xi e cilësoi këtë arritje një kontribut për njerëzimin.

Ndërsa përshkruan përshtypjet e saj për Xi-në, Maria Fernanda Espinosa Garces, presidente e sesionit të 73-të të Asamblesë së Përgjithshme të OKB-së, e quajti atë “një kapiten me përvojë” kontributet e të cilit, të tilla si mbrojtja e multilateralizmit, iniciativa ‘Një brez dhe një rrugë’ dhe nocioni i një komuniteti me një të ardhme të përbashkët për njerëzimin, kanë qenë domethënëse.

Përmbushja e misioneve të reja

PKK planifikon të arrijë përtëritjen kombëtare përmes dy qëllimeve të njohura si “dy njëqindvjetorët”.

Gjatë nëntë viteve të fundit, si udhëheqësi më i lartë i Partisë, Xi ka udhëhequr vendin në përfundimin e hapit të parë dhe ka kryesuar hartimin e hapit të dytë të këtij plani historik.

Së pari, modernizimi socialist duhet “të realizohet në thelb” deri në vitin 2035 dhe së dyti, Kina duhet të ngrihet drejt një vendi të madh modern socialist që është i begatë, i fortë, demokratik, i avancuar kulturalisht, harmonik dhe i bukur nga mesi i shekullit të 21-të, i cili do të jetë rreth njëqindvjetorit të RPK.

Këto synime kryesore mbështeten në hartime rrugësh plotësuese. Xi, në mënyrë të veçantë, udhëhoqi hartimin e propozimeve të udhëheqjes së Partisë për Planin e 14-të Pesëvjeçar (2021-2025) dhe Objektivat Afatgjatë përgjatë vitit 2035, të cilat u miratuan në tetor 2020.

“Realizimi i kësaj ëndrre të madhe kërkon një luftë të madhe”,- tha ai.

Për këtë arsye, seanca e ardhshme e gjashtë plenare e Komitetit Qendror të 19-të të PKK-së që do të mbahet në nëntor vjen në një kohë të rëndësishme pasi aty do të diskutohet një rezolutë për arritjet kryesore dhe përvojën historike në historinë 100-vjeçare të Partisë.

“Gjatë luftës së saj 100-vjeçare, PKK ka grumbulluar përvojë të pasur, ka kuptuar rregulla të rëndësishme, ka zhvilluar teoritë e qeverisjes dhe ka fituar mençuri. Ky thesar i madh duhet të përmblidhet për të frymëzuar më mirë qeverisjen e Partisë”,- tha Han Qingxiang.

Këtë vit fjala histori është shfaqur si një fjalë kumbuese për të gjithë anëtarët e PKK-së. Një fushatë gjithëpërfshirëse edukimi i ndihmoi kuadrot të njohin historinë e Partisë dhe është përuruar një muze i ri i PKK-së.

Xi dhe kolegët e tij e vizituan muzeun më 18 qershor për të parë ekspozita që shfaqin plot gjallëri mënyrën se si Partia udhëhoqi Kinën.

Pas përfundimit të turit të tyre të ekspozitës, Xi dhe kolegët e tij u zotuan përpara flamurit të Partisë, duke rijetuar një ritual të ndërmarrë nga të gjithë anëtarët e rinj të PKK-së.

“Unë do të luftoj për komunizmin përgjatë pjesës tjetër të jetës sime”,- tha Xi, duke udhëhequr betimin.