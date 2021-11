Spiropali nxjerr fotot nga tryeza me raportuesen e PE: Mbështetja e madhe për Shqipërinë dhe thirrja për miratimin e datës së Konferencës së Parë Ndërqeveritare në fokus të bisedës

Ministrja e Shtetit për Marrëdhëniet me Parlamentin Elisa Spiropali ka publikuar foto nga takimi me eurodeputeten Isabel Santos, raportuese për Shqipërinë në Parlamentin Europian. Spiropali shkruan se mbështetja që ka dhënë për Shqipërinë dhe mbështetja e PE për Ballkanin Perëndimor ishin në fokus të bisedës në tryezën e punës me Kryeministrin.





“| Mbështetja e madhe që ka dhënë Raportuesja për Shqipërinë në Parlamentin Europian, eurodeputetja Isabel Santos, si dhe mbështetja e zëshme që vetë Parlamenti Europian i ka dhënë Ballkanit Perëndimor dhe posaçërisht Shqipërisë duke bërë thirrje për miratimin e datës së Konferencës së Parë Ndërqeveritare BE-Shqipëri, ishin edhe fokusi i bisedës në tryezën e punës me Kryeministrin”, shkruan Spiropali.