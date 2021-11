Vetëm poezia s’ka nevojë për akademi”/ Deputetët e opozitës i përgjigjen Ramës, Açka: Mos u merr me gjëra personale

Dy deputetët e opozitës, Arbi Agalliu dhe Flutura Açka i janë përgjigjur kryeministrit Edi Rama, pas fjalimit të tij në foltoren e Kuvendit.Agalliu saktësoi se përse eurobondet e marra nga Shqipëria janë më të larta se vendet e tjera të Rajonit, përfshirë Malin e Zi dhe Maqedoninë e Veriut.





“Mos më trego mua për profesor ekonomie, sepse numrin më të madh të ngelësve i keni drejtues sot. E kemi marrë më shtrenjtë se Maqedonia dhe Mali i Zi dy eurobonde. Mali i Zi e ka marrë me 2.8%, por ne pse i kemi marrë me 3.5%. Nuk doja të bënim ironi, por të qëndronim në terma reale”, tha Agalliu.

Nga krahu tjetër, deputetja Açka tha se për sa kohë të jetë në kuvend nuk do të flasë me personat lidhur me profesionet e tyre, por vetëm duke iu drejtuar si institucion. Ajo theksoi se kryeministri sistematikisht merret me gjëra personale.

“Unë asnjëherë në këtë sallë, nuk do diskutoj për profesionin që kemi. Do të flasim këtu si institucion. Më vjen keq që kryeministri merret me gjëra personale”, tha Açka.