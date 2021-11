“Ka ardhur koha që Shqipëria të shpërblehet për reformat”/ Reporterja e PE: Dialogu opozitë-mazhorancë shumë i rëndësishëm

Raporterja për Shqipërinë në Parlamentin Europian ka folur pas takimeve në vend. Në një prononcim për mediat Santos tha se Shqipëria i ka përmbushur të gjitha hapat e duhur për mbajtjen e konferencës së parë Ndërqeveritare.





Sa i përket ligjit për mediat, Santos tha se duhet të merren parasysh rekomandimet dhe se nga mazhoranca i është konfirmuar se s’do vijohet me projektligjin. Raporterja Santos po ashtu shprehu nevojën për reformimin e sistemit të drejtësisë.

“Ne kemi thënë Shqipëria është gati për hapin tjetër në procesin e integrimit. Shqipëria i ka përmbushur të gjitha hapat e duhur për mbajtjen e konferencës së Parë Ndërqeveritare. Dua të them që jam shumë e kënaqur që shoh e pas zgjedhjeve kuvendi ka filluar punën. Unë e kuptoj rendesinë e kuvendit si vendi që përfaqëson vullnetin e shqiptarëve. Jam e kënaqur qe kuvendi. Jam e kenaqur qe kuvendi ka nisur punen me bashpunim mes opozites dhe maxhorances. Ky dialog mund te behet shume i rendesishem. Sa i perket mediave mora konfirmimin qe mazhoranca nuk do te vijoi me projektligjin per mediat. Shqipëria të marrë parasysh rekomnadimet për ligjin e medias. Duhet reformimi i sistemit të drejtësisë. Të vijojmë me të njëjtat procedura deri në momentin që çdo gjyqtar apo prokuror të ketë kaluar në proces. Isha e kënaqur të degjoja që kuvendi ka kërkuar opinionin e Komisionit të Venecias për këtë çështje. Unë besoj që kjo gjë është e rëndësishme për zgjedhjet e tjera, pra reforma për sistemin zgjedhore. Dua të jap një mesazh të rëndësishem. Në Europë ka mnjë mazhorancë që e kupton progresin që po bën Shqiperia dhe duan që të integrohet.Ka ardhur koha tashmë që Shqipëria të shpërblehet për reformat. Ta mbështesim”- tha ajo.