Ftesa e Berishës për Ramën, Zheji: Protagonizëm politik i niveleve të larta. Iljazaj: Momenti që Basha të nxjerrë armët e tij politike

Situata në PD dhe deklarata e Berishës për dorëzimin e 4200 firmave për mbledhjen e Kuvendit Kombëtar, ishin temë e debatit në emisionin 'Pikat mbi i" në Neës24. Për analistin Artur Zheji në PD ka nisur tashmë beteja mes kryetarit aktual Lulzim Basha dhe ish kryeministri Berisha. Ndër të tjera Zheji komentoi edhe ftesën e Berishës për debat me Ramën, për të cilën tha se është në shërbim të këtij të fundit.





“Ajo që më goditi ishte ftesa që i bëri Ramës për debat televiziv dhe uria e tij politike për protagonizëm politik ishte i niveleve më të larta. Ndoshta ka edhe bindjen që një debat me Ramën do e vendoste atë kryetar të PD. Nëse Rama ia pranon këtë debat mund të them që ai është afër realizimit të një çudie të madhe që ka sensin e një protagonizmi të suksesshëm në përputhje me pritshmëritë.

A e con kjo deri në fund çarjen e PD sigurisht që po, por e ka cuar z. Basha në një krijesë politike të pakuptueshme. Ku e gjen atë gjakftohtësi të mos ketë nje replikë të fortë. E ka lënë procesin asimetrik. Basha ka kohë duke nisur nga sot, nëse kalon edhe në këtë pikë, kthehet te moskthimi. Ka nisur beteja mes palëve, shihen përcapje të egra drejt përplasjes reale, që do ketë pasoja padiskutim.

Për analistin Elvis Iljazaj, është momenti që Basha të nxjerrë armët e tij politike dhe t’i shpjegojë demokratëve projektin e tij për PD.

“ Ëndrra politike e Ramës është të zhvillojë një debat me Berishën, kjo do e mbajë gjatë në pushtet. Ndoshta berisha e di këtë gjë. Mendoj se Berisha mund të fitojë shumicën e demokratëve, por jo të shqiptarëve, kjo do i shkonte për shtat Ramës. Basha ka patur një heshtje, për të mos e cuar partinë në një përplasje politike. Ka qenë zgjidhje politike, jo strategji nga basha për të mos e cuar partinë në përplasje. Ai është kryetar i PD nuk garon për postin e PD. Ai nuk është në garë, kur ndoshta vjen ky moment ai mund të zbresë në fushë. Deri tani dua të kujtoj se basha sapo është zgjedhur dhe nuk garonte. Duke qenë se situata u përshkallëzua ndoshta ndryshon strategjia. Ne nuk jemi në demokraci popullore, ka disa parime e vlera. Psh. objekti shpesh i shprehur nga Berisha ka qenë shkarkimi i Bashës. Ka një mënyrë për të shkarkuar organet përfaqësuese me mocion mosbesimi dhe këtë nocion, statuti i PD e ka. Objekti i kuvendit është shumë i rëndësishëm, ka dy filtra për mbledhjen e kuvendit: Firmat dhe objekti. Pjesa e madhe e heshtur e PD ende nuk ka folur dhe nuk është ndjerë. Kryetari aktual do ta bëjë të flasë. Strategjitë politike kanë një kontekst të caktuar, ka ardhur momenti që Basha të nxjerrë armët e tij politike dhe ti shpjegojë demokratëve projektin e tij për PD.” u shpreh Iljazaj.