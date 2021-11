Pjerin Ndreu i pakënaqur me buxhetin e 2022: Lekët ndahen sipas humorit të ministrave

Kryebashkiaku i Lezhës Pjerin Ndreu ka ngritur një sërë shqetësimesh në komisionin e Ekonomisë dhe Financave lidhur me buxhetin e vitit 2022.





Ndër të tjera Ndreu shprehu hapur mosdakordësinë me mënyrën e shpërndarjes së granteve dhe fondeve për emergjencat për bashkitë e vendit.

Sipas tij, këto fonde duhet të kalojnë direkt nga qeveria tek bashkitë dhe jo përmes ministrive përkatëse sepse rrezikojnë të ndahen sic tha ai ‘sipas humorve të ministrave’.

Deklarata e Pjerin Ndreut në komision

“Tek emergjencat do shtoja që 4% duhet ti kalojnë si buxhet bashkive, jo 4% të fondit është përvaktur dhe një pjesë e këtyre u kalon bashkive, e një pjesë mbahet në formën e një granti për të cilën duhet të konkurojnë bashkitë.

Se ndodh ai fenomeni pastaj që ka ndodh gjithmonë merren këto pastaj e ndahen sipas humoreve të disa ministrave e ky është shqetësim për jo një ndarje të drejtë. 4% nëse nuk vijnë në buxhetin e bashkive kjo është në kundërshtim me ligjin për emergjencat civile, duhet rregulluar.

Vlerësimi i rriskut është një komponent që duhet marrë parasysh në ndarjen e fondit të emergjencave.

Ca peshe zënë bashkitë në raport me vlerësimin e rriskut? Cilat bashki kanë hotspotet e tyre problematike e sa marrin me shumë këta bashki? Ky vlerësim është kryesor por gjë që nuk është reflektuar. Edhe në takim me Ministrinë e Brendshme është ngritur ky shqetësim.

Menaxhimi i mbetjeve, ka dhe një problen që duhet zgjidhur në sezon turistik ka dhjetëfishim të kapaciteteve. Në gusht është 10 fish më shunmë pjesëmarrja e na duhet të shtrëngohemi dhe ne të rikompensojmë ato, është një kosto e madhe.

U tha që do ketë grante për bashkitë e bregdetit, stimul për bashkitë që kanë performancë të mirë.

Janë dy elementë që nuk na rezultojnë të reflektuar askund në buxhet.

Se ndodh pastaj si te filmi që ndërmarrje e mira kanë shteru kapacitetet dhe s’kanë nevojë më për lekë. Bashkitë duhet të mesohen që nëse punon mirë mund të marrësh 5 lekë më shumë e mund të avancosh.

Granti për bashkitë bregdetare nuk reflektohet në buxhet, i ka shkuar ministisë së Mjedisit që ti ndajë, ministrja vetë nuk ishte dakort me këtë.

Duhet ti shkojë bashkive direkt, kjo vija që vjen nga lart poshtë buxheti nga ministria në bashki kur e ke rrugën drejt në bashki nuk hyn hic ministria këtu, ministira bën mbikqyrja por s’mund të kryejë rolin e tasmentuesit më jep mua lekë se do ia coj atij.

Fondet për ujitjen, Lezha në përfitim fondesh vjen e fundit që nuk ka sens

nëse shkojnë këto lekë si fond minsitrisë së bujqesise kur vjen puna për ta shpërndarë është prapë në humorin e ministrave, bashkitë rrinë poshtë e presin aman derman si e sa i teket një stafi të një ministrie ti japë kur duhet ti ndajë ë raport me prshën e problematikën që ka”.