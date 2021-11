Vendimet miratuara për të rinjtë/ Bora Muzhaqi: Kontrata 1-vjeçare në të gjitha institucionet shtetërore! Do të ngrihen qendrat e ekselencës

Ministrja e Shtetit për Rininë dhe Fëmijët Bora Muzhaqi, deklaroi se në mbledhjen e sotme të Këshillit të Ministrave u miratuan dy vendime të rëndësishme për të rinjtë.





Ajo theksoi se me këto vendime do të ndihmohen të rinjtë të bëhen pjesë e administratës, kjo do të vlejë jo vetëm për të rinjtë në Shqipëri, por edhe ata jashtë vendit.

Ndërsa njoftoi se do të ngrihen qendrat e ekselencës.

“Ne kemi zhvilluar një sërë intervistash tek “Nisma gati për Shqipërinë”. Sot kemi miratuar dy vendime që do ti ndihmojmë të rinjtë të përfshihen në administratën tonë. Pjesa e parë do të jetë jo vetëm studentë që kanë studiuar në Shqipëri, por edhe ata jashtë Shqipërisë. Theksoj se nisma nuk është e përkohshme. Gjithashtu pasi do të ngrihen qendrat e ekselencës”, tha ajo.