Aktori Gaz Paja i shtrirë në tokë dhe i gjakosur pasi u përplas nga makina

Aktori i njohur i humorit Gazmend Paja ka mbetur i lënduar pas një aksidenti të ndodhur paraditen e sotme në Tiranë. Mësohet se Paja ka qenë duke lëvizur me motor, kur është përplasur me një automjet.





Në pamjet e siguruara nga ai shihet teksa ka rënë në tokë dhe është rrethuar nga kalimtarë të rastit. Sipas policisë, aktori ka pësuar dëmtime dhe është dërguar në spital.

Me datë 11.11.2021, rreth orës 11:08, në rrugën e Kavajës, mjeti me drejtues shtetasin E. K., është përplasur me një motomjet me drejtues shtetasin G. P.

Si pasojë është dëmtuar drejtuesi i motomjetit shtetasi G. P., i cili ndodhet në spital, nën kujdesin e mjekëve. Grupi Hetimor është në vendngjarje dhe po punon për sqarimin e rrethanave të aksidentit”, njoftoi sot policia e Tiranës.