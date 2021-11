Doza e 3-të e vaksinës/ Manastriliu jep të dhënat: Garanci për dimrin

Prej datës 1 nëntor ka filluar vaksinimi me dozën e tretë të vaksinës anticovid. Me anë të një postimi në facebook Ministrja e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, Ogerta Manastirliu ka bërë me dije se janë në shumë se 18 mijë qytetarë që kanë marrë dozën e tretë të vaksinës anticovid.

“Më shumë se 18 mijë qytetarë e kanë marrë dozën e tretë të vaksinës në këto ditë të para të nëntorit, si një garanci më shumë për të qenë të mbrojtur e për ta përballuar më mirë dimrin që është në prag”, shkruan Manastirliu.

Prej datës 1 nëntor ka filluar vaksinimi me dozën e tretë të vaksinës për personelin shëndetësor, për qytetarët +60 vjeç me sëmundje kronike si dhe për personat +18 vjeç me frenim të imunitetit. Deri sot janë kryer 18,432 doza të treta vaksine anticovid. Prej fillimit të vaksinimit janë kryer në total 1,971,973 doza të vaksinës ndaj COVID-19, bëhet e ditur nga Ministria e Shendetesisë.

Postimi i ministres Manastirliu:

