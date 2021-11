EMRI/ I dënuar me 10 vite burgim, arrestohet 33-vjeçari në Tiranë

Preng Gjoni 33-vjeçar i dënuar me 10 vite burgim për veprën penale “Vjedhje me dhunë”, ka rënë në prangat e policisë së Tiranës.33-vjeçari ishte shpallur në kërkim nga Komisariati i Policisë Sarandë, pasi Gjykata e Rrethit Gjyqësor Sarandë në vitin 2016, e ka dënuar me 10 vite burgim për veprën penale “Vjedhje me dhunë”.





Preng Gjoni, do ti dorëzohet Komisariatit të Policisë Sarandë, për veprime të mëtejshme.

Tiranë-Informacion-Finalizohet nga Komisariati i Policisë Nr.2, operacioni policor i koduar “Palestra”.

Kapet dhe ndalohet 33-vjeçari i dënuar me 10 vite burgim për veprën penale “Vjedhje me dhunë”.

Specialistët për Hetimin e Krimeve në Komisariatin e Policisë Nr.2, në vijim të punës për kapjen e personave në kërkim dhe vënien e tyre para përgjegjësisë penale, bazuar dhe në informacionet e marra në rruge operative se në një palestër në rrugën “Jordan Misja” ndodhej një person në kërkim, organizuan dhe finalizuan operacioni policor “Palestra” në kuadër të cilit ndaluan shtetasin:

Preng Gjoni, 33 vjeç, banues në Tiranë.

Ky shtetas ishte shpallur në kërkim nga Komisariati i Policisë Sarandë, pasi Gjykata e Rrethit Gjyqësor Sarandë në vitin 2016, e ka dënuar me 10 vite burgim për veprën penale “Vjedhje me dhunë”.

Shtetasi Preng Gjoni, do ti dorëzohet Komisariatit të Policisë Sarandë, për veprime të metejshme.