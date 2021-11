Kryeministrja serbe në Forumin e Paqes në Paris: Kosova dhe Metohia pjesë e agjendës

Kryeministrja e Serbisë, Ana Brnabiç është për një vizitë dyditore në Paris.





Ajo ka deklaruar se do të marrë pjesë sot në Forumin e Paqes në Paris dhe se çështja e Kosovës dhe Metohisë dhe të jenë pjesë e agjendës së saj gjatë kësaj vizite.

Këtë vit ky forum është organizuar me temën e qeverisjes globale të pandemisë Covid dhe përgatitjet për menaxhimin e pandemisë

“Unë do të jem pjesë e panelit që trajton këtë temë të rëndësishme. Do të paraqes se çfarë kemi bërë ne për të dalë me sa më pak pasoja nga kjo pandemi”, ka thënë më tej Bërnabiç.