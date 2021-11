Bardhi i përgjigjet Kryemadhit për propozimin e mandateve: Jemi ulur, por s’kemi gjetur dakordësi

Sekretari i Përgjithshëm i PD, në një prononcim për mediat nga selia blu i është përgjigjur reagimit të kryetares së LSI, Monika Kryemadhi, lidhur me deklaratat që ai vetë ka bërë një ditë më parë në një studio televizive.





Ai ka thënë se nuk ka deformuar asgjë, por vetëm ka ripërsëritur atë që ka artikuluar sistematikisht Kryemadhi, në lidhje me mandatet e fituara.

Bardhi theksoi se me ndryshimet në Kodin Zgjedhor, LSI ishte e bindur se do të merrte 40 mandate deputetësh, ndaj dhe ndarja në dy lista ishte zgjedhje e marrë prej tyre, pavarësisht se PD donte të garonin në një listë të përbashkët.

“(PD-LSI)Nuk është mbledhur sepse nuk ka pasur dakordësi nga kryetarja e LSI, për të propozuar hyrjen në një listë të përbashkët. Qëndrimi i LSI ka qenë për të dalë me dy lista të veçanta, pavarësisht se ne donim të futeshim në një listë, por vlerësimi i LSI ishte se ata do të maksimalizonin votën duke hyrë në dy lista të veçanta. Kryemadhi ka thënë se me ndryshimet e njëanshme të bëra nga Rama në Kodin Zgjedhor, LSI do të merrte 40 mandate. Ai veprim i pa precedent i Edi Ramës ishte dhunim dhe një nga shkaqet që nuk u përkthye në mandate i gjithë vullneti i popullit opozitar. Ju e dini që LSI nuk ka zhvilluar fushatë në Qarkun e Elbasanit. PD ka pasur vullnetin për të hyrë në një listë të përbashkët me LSI dhe qëndrimit koherent të LSI për të hyrë me dy lista të veçanta. Kjo deklaratë e imja ka përbërë publik ka shqetësuar LSI, por këto janë fakte publike”, u shpreh Gazment Bardhi.

Sa i përket mbledhjes së Kuvendit Kombëtar, që është dhe çështja më e nxehtë në PD, Bardhi ripërsëriti kërkesën e tij që formularët e firmosura të paraqiten në zyrën e protokollit, e më pas të vijohet me të gjithë procedurat përkatëse.

A do ngrihet komision?

Patjetër, do të ndiqet procedura por duhet të ketë një kërkesë. Deri tani nuk ka asnjë kërkesë për mbledhjen e Kuvendit Kombëtar. Të ndiqet procedura që ka thënë Flamur Noka. Kasafortë mund të ketë kushdo për çështjet e tij personale, por partia nuk është as kasafortë e bunker, por është institucion, është krenari e demokratëve, e Shqipërisë. Ne jemi institucion që funksionojmë në përputhje me rregullat statutore të PD. Nëse dikush vepron si celulë është i lirë ta bëj, por këtë se bën dot në emër të demokratëve.