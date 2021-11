Birra Korça gjithmonë ku ka festë. Studentët e shijojnë në ‘Street Party’ në ish-Bllok

Në një nga zonat me të frekuentuara dhe më të pëlqyera të kryeqytetit, me trafik te larte te këmbësorëve dhe makinave, në zonën e ish-Bllokut, është organizuar Street Party për të rinjtë.





Ishte Organizata New Vision, mbështetëse e nismave rinore, që promovon përfshirjen e të rinjve veçanërisht në vendimmarrje, e cila në bashkëpunim me Bashkinë e Tiranës dhe me mbështetjen e Birra Korça mirëpriten studentet në këtë feste mirëseardhje.

Gjatë eventit argëtues, të rinjtë morën informacion ne lidhje me organizimet e ndryshme që bëhen në Tiranë dhe u ftuan të bëhen pjesë, për të bërë realitet në këtë mënyrë dëshirat dhe pasionet e tyre.

Nën ritmin e stileve të muzikës së Dj të njohur shijuan Birrën Korça, shijen bionde, të zezë në kriko e kanaçe.

Birra Korça, si birra e parë shqiptare, me shijen e saj të pëlqyer nga të gjithë, do të vijojë të mbështesë organizime dhe festa me fokus të rinjtë.