Ish-konkurrenti i “Përputhen”, Mevlan Shaba ishte së fundmi i ftuar në emisionin “Breaking”, ku zbuloi se ka një tërheqje të fortë për Sara Berishën.





“Në fillim ishte Beniada ajo që më pëlqente, por pas hyrjes së Sarës, më tërheq ajo. Jo tërheqje, po më tërheq shumë madje”, tha Mevlani.

Ai tha se nëse produksioni do e ftonte të bëhej pjesë e “Big Brother VIP”, do pranonte me patjetër.