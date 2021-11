“Mos i jep gojës siç i jep b…”, Elona Guri-Gazmend Bardhit: Nuk pranove të flisje në konferencë kundër Suel Çelës

Nga Elona Guri





Mos I jep gojes sic i jep b….. o Gaz! Ki kujdes kur flet per gjera qe nuk i di se ty nuk te qaste njeri ne zyre.

Monika Kryemadhi te ka ballafaquar me Lulzim Bashen edhe keshilltarin izraelit dhe Petrit Vasilin në zyren e Bashes se si ti kishe bere marreveshjen 8 mandate t’i mbante PS ne Elbasan dhe ti doje mandatet e LSI dhe ti kishe dale garant bandave se do ishe minister I brendshem . Ju edhe I regjistroni bisedat e ke aty regjistrimin dhe se si ti nuk pranove te beje konference shtypi kunder Suel Çeles.

Ti beson se keshilltari izraelit nuk kuptonte shqip se çfare u tha aty?