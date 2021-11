“Projektligji “Për buxhetin e vitit 2022”, të hënën nis seanca maratonë në Kuvend

Të hënën do të zhvillohet seanca maratonë në Kuvend ku do të shqyrtohet projektligji “ Për buxhetin e vitit 2022”, miratuar në Konferencën e Kryetarëve.





Njoftim: Ju njoftoj se seanca plenare e Kuvendit të Shqipërisë do të zhvillohet ditën e hënë, datë 15.11.2021, ora 10:00. (Urdhër nr. 23, datë 10.11.2021, i Kryetares së Kuvendit, znj. Lindita Nikolla.) Seanca do të vijojë punimet parlamentare edhe me datë 16 nëntor, bazuar në kalendarin për shqyrtimin e projektligjit “Për buxhetin e vitit 2022”, miratuar në Konferencën e Kryetarëve.