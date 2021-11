Vendi ynë do të jetë nën ndikimin e masave ajrore të qëndrueshme. Moti parashikohet me alternime kthjellimesh dhe vranësira.





Era do të fryjë me drejtim nga kuadrati i lindjes me shpejtësi mesatare 2-8m/sek. Valëzimi në dete i forcës 1 deri 2 ballë.

Temperaturat parashikohen me rritje në vlerat e mesditës:

në zona malore 2 deri 15 °C

në zona e ulëta 6 deri 20°C

në zona bregdetare 8 deri 19 °C