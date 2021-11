ARrSh njofton: Bllokohet për 14 ditë kalimi nga rrethi i Shkozës deri në Farkë, ja si devijohet trafiku

Autoriteti Rrugor Shqiptar njoftoi ditën e djeshme se nga sot do të nisin punimet në Unazën Lindore të Tiranës. Nga sot do të bllokohet kalimi nga rrethi i Shkozës në drejtim të Farkës për një afat prej 14 ditësh. Trafiku që vjen në këtë drejtim do të devijohet në drejtim të rrugës “Ali Shefqeti”.





Trafiku i cili vjen nga drejtimi i Farkës në drejtim të Tiranës, do të devijohet në krahun tjetër të kalimit, si në Planin e Menaxhimit të Trafikut.

ARRSH ka marrë masat për kufizimin e vendit ku do të kryhen punimet, si dhe për vendosjen e sinjalistikës së nevojshme për mospengimin dhe mbarëvajtjen e qarkullimit.