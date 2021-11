Banket me eurobond?

Këto ditë Kuvendi miratoi daljen në tregjet ndërkombëtare për të emetuar(nxjerrë) eurobondin e pestë për 700 milionë euro. Po çfarë fitojmë nga eurobondi i pestë? Së pari, lirojmë fonde për rindërtimin dhe investimet kapitale. Së dyti, eurot nga eurobondi kanë ndikim pozitiv mbi bilancin tonë të pagesave. Së treti, financojmë defiçitin buxhetor. Së katërti, eurot e eurobondit mbajnë qëndrueshëm lekun, pasi më shumë euro në vend nënkuptojnë lek më të fortë. Së pesti, eurobondi i pestë kërkohet në një kohë kur tregjet financiare ofrojnë përqindje të favorshme dhe kosto e pagesës së këtij borxhi na del pak më e ulët. Ndërsa për përfitimet e shtrira në kohë(afatgjata), vendit i garantohet akses(prani) i shpejtë në tregjet e kapitaleve. Nga ana tjetër, pakësohet ndjeshëm ajo që specialistët e quajnë rreziku i likuiditetit, ose mungesa e parasë për qeverinë. Prej këtej, shmangim edhe kriza të likuiditetit. Po ashtu, me eurobondin e pestë nxitet tregu i brendshëm i parasë(sistemi bankar) të japë më shumë kredi për ekonominë. Dhe e fundit, nëse e marrim me afat 10 vjet, rritet koha e shlyerjes së borxhit. Këto të gjitha nuk janë përfitime të pakta dhe peshorja anon nga përfitimet me eurobondin e pestë. Megjithatë, rreziqet po ashtu nuk janë të vogla. Në një interval kohor vetëm 16 muaj(qershor 2020-nëntor 2021), po marrim dy eurobonde me vlerë totale 1 miliardë e 350 milionë euro. Janë dy borxhe tregtare njëri pas tjetrit, shumë të afruar në kohë. Qeveria nuk ka dhënë asnjë shpjegim se për çfarë konkretisht do t’i përdorë këto 700 milionë euro të Eurobondi të pestë, me përjashtim të një përcakimi shumë të mjergullt që i do për mbështetjen e përgjithshme buxhetore. Kjo mbështetje mund të përkthehet edhe në fonde për të përballuar rritjet e premtuara të pagave, çka do ta shndërronte marrjen e eurobondit në një fuçi baruti për qëndrueshmërinë e financave tona publike. Për 6-mujorin e parë 2021, paguam nga paratë e taksapaguesve 6.5 miliardë lekë ose 53 milionë euro interesa për borxhin e jashtëm, me një rritje me 55 përqind, krahasuar me një vit më parë. Në 5 vitet e fundit, vëmë re një shtim alarmant të borxhit të shtrenjtë, të siguruar jashtë vendit me terma tregtarë(kredi tregtare), kryesisht për të financuar projektet PPP, në krahasim me kreditë e dhëna nga institucionet ndërkombëtare që na mbështesin. Kjo tendencë duhet të pushojë. Duhet t’i rikthehemi kursimeve të qytetarëve(janë në nivele miliarda eurosh) dhe të mendojmë mekanizma për t’i tërhequr ato në financimet e projekteve të mëdha. Një mënyrë do të ishte emetimi(nxjerrja) e titujve me vlerë(bondeve) të shoqërive aksionere të mëdha të shtetit (KESH, OSHEE, etj.), si dhe të kompanive private të konsoliduara(të tilla kemi mbi 800 sot). Për këtë duhet një transparencë e madhe në bilancet e këtyre kompanive, si shtetërore dhe private, e cila sot na mungon. Qeveria duhet të përpiqet urgjentisht për transparencën e plotë të shoqërive të veta aksionere(ende OSHEE, për shembull, nuk e ka publikuar bilancin e vet për vitin 2020), si dhe të kërkojë një tejdukshmëri të ngjashme edhe për kompanitë e mëdha private shqiptare. Prej emetimit të letrave të tyre me vlerë e deri tek blerja nga qytetarët e aksioneve të veprave si Tuneli i Llogarasë, Aeroporti i Sarandës, apo edhe vetë Hidrocentrali i Skavicës, distanca mund të mos jetë shumë e shtyrë në kohë. Ndoshta dy deri në tre vjet. Por duhet që bursa jonë të funksionojë dhe të mos shkëmbejë sa për t’u gjetur në punë vetëm disa tituj të obligacioneve të Thesarit të Shtetit që i blejnë bankat e mëdha tregtare tek ne. Banketet me eurobonde mund të jenë një zgjidhje e lehtë dhe e shpejtë, por rreziqet që ato sjellin po akumulohen kërcënueshëm dhe qeveria duhet me patjetër të shohë për nga tregu i brendshëm, kur rreziqet i ka shumë më të vogla dhe përfitimet me herë më të mëdha, pasi angazhon kapitalin dhe kursimet e qytetarëve.