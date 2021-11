Basha poston videon: Sali Berisha nuk e ka luftën me mua, e ka me SHBA për interesat e tij personale

Kryedemokrati Lulzim Basha, ka ndarë në rrjete sociale një pasazh të shkëputur nga intervista me drejtorin e përgjithshëm të informacionit dhe programacionit në “News 24”, Robert Rakipllarin, e cila u publikua një ditë më parë.





Në videon e publikuar, Basha tregon se para se të pezullonte Berishën, ai ishte kandidati më i mirë si kryeministër dhe thekson se vendimet e marra janë në të mirë të Partisë Demokratike dhe të vendit. Sakaq, Basha nënvizon se interesat personale të askujt nuk mund të bunkerizojnë PD, duke shtuar se lideri historik Sali Berisha, nuk e ka betejën me të, por me SHBA për interesa personale.

Postimi i Lulzim Bashës:

Qëndrimi im si kryetar i Partisë Demokratike ka qenë dhe do të jetë në interesin më të mirë të demokratëve dhe në interes të së nesërmes së Partisë Demokratike dhe të Shqipërisë . Interesat personale të askujt nuk mund ta bunkerizojnë Partinë Demokratike. Sali Berisha nuk e ka luftën me mua, nuk po e bën luftën për asnjë demokrat, luftën e ka me SHBA, luftën po e bën për interesat e tij personale.

Fjala e Bashës gjatë intervistës në News 24:

Kjo besoj se e shpjegon fare qartë qëndrimin tim, qëndrim që më mirë se kushdo e ka patur të qartë Sali Berisha, qëndrimet e të cilit ndryshojnë si nata me ditën, si e bardha me të zezën. Deri para 9 shtatorit isha lideri më i mirë i Partisë Demokratike. Ndonjëherë, citoj atë, duke tejkaluar edhe vetën e tij në këtë moment. Isha kandidati më i mirë për kryeministër, isha njeriu që në jetën time kisha realizuar gjëra që Edi Ramës do t’i duheshin 3 jetë për t’i realizuar. Çfarë ndryshoi pas 9 shtatorit?! Qëndrimi im si kryetar i Partisë Demokratike në interesin më të mirë të demokratëve dhe në interes të të nesërmes së Partisë Demokratike dhe të Shqipërisë për të pezulluar Sali Berishën. Duke respektuar kështu dhe duke konkretizuar angazhimin e tij që nuk do të përfshinte Partinë Demokratike dhe Grupin Parlamentar në betejën me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Një vendim që duhet ta merrte vetë siç kam kërkuar ta merrte vetë. Në momentin që Sali Berisha nuk i qëndroi premtimit të bërë publik që nuk do ta përfshinte Partinë Demokratike, as Grupin Parlamentar të Partisë Demokratike në betejën me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, përkundrazi nisi një betejë ku përfshiu tërësisht Partinë Demokratike. Pa pikë diskutimi që ka qenë minimumi i vendimit që duhet të merrja me përgjegjësitë e mia si kryetar i zgjedhur me një anëtar një votë, me votë plebishitare në respekt të sakrificës së demokratëve.