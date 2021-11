Flet mikja e shqiptares që plagosi ish-bashkëshortin në Greqi: Pasi humbi kujdestarinë u çmend

Mediat greke kanë zbuluar detaje të reja në lidhje me shqiptaren Klodiana Çela, e cila dy ditë më parë qëlloi me armë zjarri duke plagosur ish-partnerin, që e akuzonte se i kishte rrëmbyer vajzën prej pesë vitesh. “Mega” thotë se katër vite më parë, mjeku, pra ish-partneri i shqiptares që tashmë është i plagosur kishte bërë denoncim ndaj saj, pasi nuk e kishte kthyer në kohë vogëlushen që kishte marrë për të kaluar fundjavën me të.





Kur autoritetet e lokalizuan, “ajo e kërcënoi se do ta hidhte vogëlushen nga ballkoni i banesës ku qëndronte”. Pas shumë orësh negociatash, policia është larguar dhe më pas gruaja ka gjetur mundësinë të arratiset me makinë, duke u nisur drejt Shqipërisë.

Por plani i saj u anulua sërish për shkak të një problemi të rëndë shëndetësor të vajzës, e cila duhej të transportohej me urgjencë në spital. Një grua i tha “Star” se shqiptarja “kishte menduar një muaj më parë ta vriste doktorin”.

Por cfarë thotë shoqja e Klodiana Çelës?

E intervistuar nga mediat greke, shoqja e saj, Komissa hedh më shumë dritë mbi jetën e shqiptares. “Klodianën e njoh prej gati 20 vitesh. Ajo që dija atëherë nuk ka asnjë lidhje me atë që prezantohet sot, pasi ishte një vajzë e bukur, serioze dhe e qetë. Në ato vite ishim mjaft të afërta sepse ishim në të njëjtin rreth dhe flisnim. Ajo ishte e bukur, e mbaj mend gjithmonë”.

Edhe pse prej disa vitesh të ndara, kishin ende shumë për të ndarë kur u takuan sërish. “Ne u larguam dhe u takuam përsëri kur ajo kishte tashmë fëmijën e saj. Ishte një nënë e shkëlqyer, kujdesej për të. Më kishte treguar për problemet që kishte me mjekun okulist.

Ajo gjithmonë dukej e shqetësuar. Gjithçka ndryshoi kur humbi kujdestarinë e fëmijës atje, u çmend, fliste marrëzi. Ne po flisnim në telefon, ajo bërtiste, bërtiste, “Dua fëmijën tim”, “Më morën fëmijën”. Që atëherë, sjellja e saj ka ndryshuar”.

“Kur merr një fëmijë nga një nënë, është e sigurt që ajo nuk do të rrijë duarkryq. Sigurisht që ajo që bëri ishte krejtësisht e gabuar, por besoj se të gjitha palët duhet ta kishin trajtuar ndryshe. Do të dridhesha edhe unë. Për momentin është keq, gjithçka është kundër. Po, ajo bëri diçka të keqe, të keqe, por nuk është vrasëse, diçka thjesht u plas brenda saj”, përfundon ai./abc