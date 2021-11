Këto katër shenja do të ndikohen më shumë nga eklipsi i hënës së plotë

Mblidhuni, sepse hëna e plotë e nëntorit 2021 nis sezonin tonë të fundit të eklipsit të vitit më 19 nëntor, ndërsa hyn në shenjën e tokës kokëfortë Demi.





E quajtur edhe Hëna e Kastorit, kjo hënë sjell një eklips hënor, duke sjellë ndërrime themelore dhe të papritura për zodiakun.

Bashkojini këto emocione intensive me energjinë praktike të Demit dhe do të keni një lojë dramatike tërheqjeje. Nëse jeni një nga shenjat e zodiakut më të prekura nga hëna e plotë e nëntorit 2021, do të dëshironi të jeni sa më të përgatitur për çdo kthesë që mund të jetë në drejtimin tuaj.

Në astrologji, hënat e plota shënojnë një kohë të tensionuar emocionalisht për kolektivin dhe sinjalizojnë një kohë për veprim në detyrat dhe idetë tona më të ngutshme. Një eklips hënor i shton karburant zjarrit, duke ndezur ndryshime kalimtare dhe ndërprerje në rutinat tona të përditshme. Duke qenë se Demi është një shenjë fikse që dëshiron stabilitet, mund t’i imagjinoni gjërat të ndjehen të vështira ndërsa ardhja e ndryshimit i përzien gjërat.

Kjo mund të tingëllojë intensive dhe mund të prisni që të ndiheni të pakëndshëm ndërsa kaloni rrugën tuaj përmes këtyre ndërprerjeve, por mos u trembni ende. Këto ndryshime janë këtu për t’ju nxjerrë nga guaska juaj, por kjo nuk është gjithmonë një gjë e keqe apo e frikshme.

Më poshtë ua sjellim katër shenjat më të ndikuara nga ky eklips:

Demi, Luani, Akrepi, Ujori