Bamir Topi flet në “Dola te Ola” për takimet e tij me figurat e rëndësishme të politikës botërore

Ish-presidenti i Shqipërisë Bamir Topi ishte i ftuar në programin “Dola te Ola”, ku foli ndër të tjera edhe për karrierën e tij politike.





Një moment shumë i rëndësishëm në karrierën e tij është padyshim kur atij iu besua detyra e presidentit. Teksa u shfaq një fotografi me ish-presidentin Moisiu, ai e veçoi atë nga presidentët e tjerë dhe e cilësoi si një burrë me eksperiencë, i cili i ka transmetuar detyrën me një korrektësi të plotë dhe theksoi se kanë një marrëdhënie shumë të mira.

Fotografi të shumta u shfaqën në studio, gjatë takimeve të Bamir Topit me figura të rëndësishme të politikës botërore, ku mund të përmendim, ambasadoren amerikane në Tiranë Mariza Lione, kancelaren gjermane Merkel, për të cilën tha që është një nga figurat më të mëdha që ka sjellë politika dhe do të mbetet e tillë, George Bush, Bill Klinton, Barack Obama, Silvio Berlusconi, apo edhe me figura të tjera të madha si papa Ratzinger, të cilin Bamiri tha se ka patur fatin ta takojë 3 herë.

Ndërkohë ish-presidenti ka një lidhje të veçantë me futbollin, ku për disa vite ka drejtuar edhe “Sport Klub Tirana”. Ai në studio tregoi momentin kur ka pritur ish-presidentin i UEFA-s Michel Platini, i cili më pas e ftoi si ‘mik nderi’ në të gjithë finalet Champions për aq kohë sa ai do të ishte president.

Bamir Topi mori edhe një videomesazh nga miku i tij i vjetër, miqësi e cila sikurse Jani Kaçi tha ka nisur para 40 vitesh ku ish-presidenti ka qenë në rolin e sportdashësit dhe futbollist i Tiranës, ndërsa ai në rolin e portierit të Partizanit.

Gjatë programit nuk munguan as fotografi me figura të mëdha shqiptare si me, Ismail Kadarenë, Tinka Kurtin, Timo Fllokon etj.