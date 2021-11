“Doja të bëhesha mjek”, Bamir Topi në “Dola te Ola”: Studiova në Bujqësor pa dëshirën time

Në “Dola te Ola” këtë javë ishte i ftuar ish-presidenti i Shqipërisë, Bamir Topi, i cili ardhjen e tij në program e cilësoi si domosdoshmëri për t’u larguar nga formati i politikës, teksa zbuloi se emisionin e ndiqte me kërshëri.





Ish-presidenti rrugëtoi nëpër kujtime, e duke u kthyer pas në kohë tha se ka qenë gjithmonë një nxënës shumë i mirë, dhe dëshira e tij që në fëmijëri qenë që të bëhej mjek.

Baimir Topi ka studiuar në Universitetin Bujqësor të Tiranës, në Fakultetin e Mjekësisë Veterinare, dhe në program zbuloi se ka shkuar aty pa dëshirën e tij, kjo për shkak se dy vëllezërit e tij ishin me arsim të lartë dhe në atë kohë bursat e studimit për familje ishin të kufizuara.

Ish-presidenti tregoi se në atë shkollë ka marrë një eksperiencë të jashtëzakonshme për jetën, teksa tregoi edhe për marrëdhëniet që ka patur me kolegët gjatë kohës që ai drejtonte Këshillin Shkencor të Institutit të Kërkimeve Veterinare, me të cilët ka vijuar të mbajë marrëdhënie shumë të mira edhe pasi u shkëput.

Ai rrëfeu gjithashtu dilemën e madhe që kishte në momentin që iu propozua t’i futej politikës në vitin 1996. “Kisha një marrëveshje me veten që nëse do të futesha në politikë do ta lija profesionin”, tha ish-presidenti, teksa shtoi se politika ndryshe nga universiteti, është e mbushur me të papritura dhe intriga.