Horoskopi për ditën e sotme, 14 nëntor 2021

Dashi

Mundohuni të mos mashtroheni nga ata që ofrojnë vazhdimisht një imazh ndërsa japin një tjetër. Mbani vigjilencën tuaj. Mos e humbni kohën tuaj duke u dhënë njerëzve më shumë shanse sesa meritojnë.

Demi

Argëtohuni me njerëzit sot. Flisni për fantazitë që ëndërroni të realizohen në vitet e ardhshme. Emocionet tuaja janë të lidhura fort me imagjinatën tuaj. Përdorni intelektin tuaj për të mbrojtur veten dhe idealet me të cilat dëshironi të jetoni në të ardhmen.

Binjakët

Ana juaj konkurruese mund të jetë një forcë nxitëse në aktivitetet e sotme. Përpara se të emocionoheni shumë për çdo situatë, përdorni logjikën dhe faktet e ftohta dhe të vështira për të mbrojtur pozicionin tuaj. Argumentet e menduara mirë do të jenë më efektive sesa një shpërthim emocional.

Gaforrja

Gjetja e përgjigjeve që kërkoni është më e lehtë kur merrni një pozicion më të prerë se ku qëndroni tani dhe ku dëshironi të jeni më vonë. Nëse vazhdoni të jeni të pasigurt dhe të qetë për mënyrën se si të vazhdoni, të tjerët mund të përfitojnë nga ju. Është koha për t’i vënë ato në lëvizje.

Luani

Ju pothuajse keni arritur një vijë të rëndësishme fundi. mos u dorëzo. Kjo është koha për të nisur shpejtësinë e lartë dhe për të lëvizur edhe më shpejt se më parë. Bëni më të mirën tuaj për të qëndruar në rrugën e duhur duke parë përpara në vend që të shikoni pas jush. Ju gjithmonë mund të ndryshoni kursin pasi të keni arritur këtë vijë të finishit.

Virgjëresha





Kjo është një kohë e mirë për të marrë vendime që bashkojnë nevojën tuaj për praktikë, si dhe dëshirën për liri emocionale. Është e rëndësishme për shëndetin tuaj mendor që të keni besim në fantazitë tuaja dhe në aftësinë tuaj për t’i realizuar ato.

Peshorja

Jeni të prirur të ndjeni mbështetje, megjithëse ajo mund të fshihet në vende të papritura. Edhe vërejtjet më kaustike kanë një prekje ndjeshmërie dhe mendimi progresiv që mund t’ju ndihmojë shumë. Pilulat e hidhura mund të jenë të vështira për t’u gëlltitur, por ato mund të jenë të mira për ju.

Akrepi

Mendja juaj mund të jetë e shpërqendruar sot dhe mund të mos keni durim për t’u marrë me situatat që dalin gjatë ditës. Jini të sjellshëm dhe respektues ndaj të tjerëve dhe ata do të jenë më të respektueshëm ndaj jush. Në aspektin financiar mund të jeni pak i shqetësuar sot

Shigjetari

Ju po përpiqeni të mbroni dhe strehoni një pjesë të caktuar të vetes nga të tjerët. Kjo pikë e veçantë në shpirtin tuaj që ju fshihni nga të tjerët është ndoshta më e bukura, pasi ju e ushqeni atë me kaq kujdes. Mos hiqni dorë shumë lehtë nga kjo pjesë e vetes.

Bricjapi

Edhe pse disa njerëz mund të mendojnë për ju si një qënie hapësinore kur bëhet fjalë për vendimet dhe angazhimet, ata mund të shohin një anë tjetër prej jush sot. Në një farë mënyre të gjitha pjesët po përshtaten në vend ashtu siç e dinit se do të ndodhte. Ata që kanë dyshuar tek ju do të befasohen këndshëm.

Ujori

Shpirti juaj dëshiron të fluturojë, kështu që lëreni atë të lirë. Mos u ndal më. Lëreni personalitetin tuaj të vërtetë të shkëlqejë. Origjinaliteti juaj është forcë, jo dobësi; ndaj, mos kini frikë t’ua tregoni atë njerëzve përreth jush. Përndryshe, do të ndiheni të mbytur.

Peshqit

Zhurma e thashethemeve dhe informacioneve të padobishme po krijon një pengesë të vështirë rreth jush. Ju nuk mund ta shihni të vërtetën qartë, dhe as të tjerët nuk janë në gjendje t’ju shohin qartë. Të qenit i vetëdijshëm për këtë mburojë të çuditshme do t’ju ndihmojë të dilni prej saj.