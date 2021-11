Na thoni grupin e gjakut, t’ju tregojmë ç’thuhet për lidhjet tuaja romantike

Ti me siguri ke Google-uar për të parë nëse shenja e tij dhe e jotja përputhen, por s’je interesuar kurrë të dish ç’grup gjaku ka ai/ajo. Na lini t’ju themi se në Japoni nuk fiton astrologjia, por grupi juaj i gjakut! Aty, është fare e zakonshme që gratë të shohin një dikë si burrin e mundshëm vetëm duke mësuar për grupin e tij të gjakut. Ç’thuhet për secilin prej grupeve të gjakut? Lexojini dhe mbani shënime për takimin e radhës.





Grupi 0:

Në përgjithësi, personat që i takojnë këtij grupi gjaku njihen për të qenit ambiciozë, romantikë dhe të guximshëm në përballimin e vështirësive të ndryshme. E kanë të pashmangshme të mos shprehin sensin e tyre të përkujdesjes kur vjen puna te dikush më i vogël apo me më pak eksperiencë se ata. Përkushtohen shumë në punë, një arsye kjo pse përgjithësisht janë mirë me paratë. Në dashuri janë shumë bujarë dhe gjithë gjallëri. I trajtojnë partnerët me dashuri, u kushtojnë vëmendje pa pritur diçka të ngjashme në kthim. Por ama, nëse ndjejnë se diçka nuk po shkon, nuk do të hezitojnë t’jua kontrollojnë celularin mirë e mirë sapo t’u jepet rasti.

Kombinimi më i mirë është me dikë të grupit A, ku të dy kanë etikë të ngjashme pune, ndajnë përgjithësisht të njëjtat ide dhe janë të gatshëm gjithësecili të marrë frenat e lidhjes në dorë, çka premton një romancë të gjallë dhe plot pasion.

Grupi A

Njerëzit me këtë grup gjaku njihen si perfeksionistë në ekstrem, në gjithçka që bëjnë japin maksimumin e tyre dhe duan që çdo gjë, çdo detaj i mundshëm të jetë në rregull. Janë shumë të përgjegjshëm dhe e analizojnë situatën me qetësi derisa ndërmarrin një vendim të rëndësishëm. Në romancë njihen për përkujdesjen dhe durimin, çka do të thotë se kurrë mesazhet tuaja nuk do të rrinë pa një përgjigje nga pas. Ata janë aty për t’i diskutuar dhe sqaruar keqkuptimet. Gjithashtu ofrojnë siguri dhe qëndrueshmëri në një lidhje, por mungesa e spontanitetit dhe dëshira e tyre për të qenë të kontrolluar apo për të patur përkrah dikë që interesohet në çdo moment se ç’po bëjnë, çon në konflikte, veçanërisht ndaj dikujt të grupit B apo një tjetër A- je.

Kombinimi më i mirë është me dikë të grupit AB ose 0, i cili i premton siguri dhe stabilitet.

Grupi B

Në përgjithësi, personat e këtij grupimi njihen si shpirti i festës. Janë tepër të shoqërueshëm, bëjnë miq të rinj fare lehtë, përfshihen në marrëdhënie të shumta, kanë lindur për të thyer rregullat dhe nuk pranojnë kurrsesi t’u vendosësh caqe. Për më tepër heqin dorë menjëherë nga punët që nuk i lejojnë të shprehin kreativitetin e tyre. Në jetën dashurore janë shumë pasionantë dhe surprizues. Shpesh kanë tendencën të jenë egoistë dhe të veprojnë pa i menduar shumë gjatë pasojat, pa ia ditur fort për palën tjetër. Njihen si zemërthyesë të tmerrshëm. Kanë një stil jetese kaotik, jetojnë në rremujë dhe nëse bëhen bashkë për të jetuar me dikë të grupit A, nuk do të kujtohen kurrë për t’i paguar faturat.

Kombinimi më i mirë është me dikë të grupit AB apo 0. Lloji AB i ndihmon të nxjerrin në pah individualitetin e tyre, ndërsa 0- ja do të ishte bashkëpunëtori më i mirë, shpirti binjak.

Grupi AB

Njerëzit e këtij grupi gjaku janë të vendosur të ndjekin ëndrrat e tyre dhe përgjithësisht kanë një sens të fortë morali. Pavarsisht objektivave që vendosin në jetë, nuk e masin suksesin e tyre monetarisht, madje duhet thënë që është grupi më pak lakmitar. Janë të qetë, racionalë, synojnë t’i zgjerojnë sa më shumë njohuritë e tyre si dhe merren me aktivitete të ndryshme në jetë. Si partnerë, po të lëmë mënjanë faktin se kritikojnë shumë, janë shumë mirëkuptues dhe përshtaten lehtë me tjetrin. Kreativiteti i tyre mund të jetë një cilësi shumë e pëlqyer për grupin B, por nga ana tjetër ndjeshmëria e lartë do t’i lëndojë përballë pamaturisë së B- së.

Kombinimi më i mirë është me grupin A dhe 0. Lloji A dhe AB mund të bashkëjetojnë fare mirë, pasi që të dy njihen si njerëz me moral të fortë dhe përgjithësisht të qetë. Por pavarësisht respektit të madh për njëri- tjetrin, mund të ketë edhe zënka si pasojë e konfliktimit të vlerave, që mund të jenë të ndryshme. Ndërkohë me grupin 0 mund të bëhen kolegë shumë të mirë, miq të shkëqyer apo të dashurohen marrëzisht, si askush tjetër më parë nëse ka vërtet një shkëndijë të fortë mes tyre./ SheSaid