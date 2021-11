Berisha fton Bashën në Kuvendin e PD më 11 dhjetor! Një mesazh edhe Ramës: Hiq dorë, do të hysh në histori si daja yt që kërkonte të bllokonte pluralizmin me tanke

Ish-kryeministri Sali Berisha në një konferencë për shtyp deklaroi se idealet e demokratëve nuk do të arrijë t’i mposhtë askush.





Berisha fton kreun e PD të marrë pjese në Kuvendin e PD.

“Ne po ndjekim me rigorozitet ligjet ekzistuese. I them Edi Ramës hiq, dorë se do të hysh në histori si daja yt, që kërkonte të bllokonte pluralizmin me tanke. Mos u shërbe me pengje e stërpengje, idealet e demokratëve nuk mund ti mposhtë askush. Kurse peng kryetarit nuk kam më një mesazh të veçantë sepse ai komandohet nga pengmarrësi , por i them me 11 dhjetor je i ftuar të vish në Kuvendin e PD. natyrisht ky Kuvend ka meritën historike, jo vetëm në Shqipëri, por ndoshta në Europë dhe më gjerë. Ndaj cilido që hyn në atë Kuvend hyn si anëtar i barabartë me të gjithë të tjetër, sikundër e njoftoj peng-Bashën se data 11 është vetëm data e fillimit të Kuvendit. Kuvendi vazhdon veprimtarinë deri me rivendosjen e plotë të pluralizmit politik në Shqipëri. Ndaj mos mendo Evdin se duke marrë data do të mund ti dalësh para këtij Kuvendi. Nga data 11 deri në misionin e tij janë vetëm të Kuvendit. Ti kemi shumë të qarta gjërat, ky është revolucion paqësor por, askush nuk mund të luajë me të. Përveç kësaj qëllimi makabër politik, i pengmarrësit dhe pengut është që t’ja vjedhin Kuvendit agjendën, i vini gishtin kokës, u them të dyve se ata që kanë vendosur firmën aty, nuk do të pranojnë që një njeri tu ndryshojë edhe një germë nga agjenda që kanë përcaktuar. Frika është e juaja . Ju keni frikë dhe tmerr sepse u keni shumë borxhe qytetarëve , u keni bërë aq të liga sa keni humbur arsyen”, tha më tej Berisha.