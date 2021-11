Debatet/ Akuza e Bardhit: Firmat në Elbasan u mblodhën nga Aqif Rakipi e Suel Çela. Një 20-vjecar u mor peng

Një nga debatet me tonë të larta në kryesinë e Partisë Demokratike ishte mes Flamur Nokes dhe Lulzim Bashes. Momenti me kulmiant ishte për deklaratat e Bashes per perfshirjen e Suel Çeles, Tom Doshit dhe Aqif Rakipit ne firmosjen e formularëve për thirrjen e Kuvendit.





“Thoni se po e organizon Aqif Rakipi, Suel Cela, rraja, Tom Doshi. Është shume e rende kjo deklarate. Po thoni indirekt qe Sali Berisha paska lidhje me bandat. Në rast se delegatet e Elbasanit janë intimiduar nga kuushdoqofte, atëherë unë jap dorëheqje. Se çfarë bëjnë njerëzit ne pune te tyre, kjo është pune e tyre.”, -u shpreh Flamur Noka, duke mos mohuar indirekt për shqetësimin e ngritur publikisht nga Sekretari i Përgjithshëm dhe gjate kryesisë nga kryetari i PD, i cili kishte nje përgjigje per rolin e Sali Berishes ne kete ceshtje.

“Tani, qe Aqif Rakipi eshte futur me koke ne ketë proces, e ka marre vesh gjithe Elbasani. A eshte futur Suel Çela? Po eshte futur! Dhe jam i bindur se eshte me porosi te Edi Rames dhe jo te Sali Berishës. Po çfare mund te bejë nje 20 e ca vjeçar 4 ore nen presionin e Suel Çeles pervecse te firmose? Eshte turpi i kesaj partie te rrije nen meshire te Suel Çeles, Aqif Rakipit, Tom Doshit dhe Xhelal Rrajes. Po detyra jote Flamur eshte t’i thuash atyre demokrateve qe te ankohen ne Elbasan per Suel Çelen “Suel celes ia thyej brinjet ketu”, po ti 4 ore rri ne Elbasan dhe iken. E kam te pamundur ne cdo qelize te trurit tim te pranoj Sali Berishen si porositës, por ai qe gjen kohen për te reaguar per cdo gje dhe nuk gjen kohen per te reaguar per kete, kjo nuk e nderon. Asnjë fjale per Aqif Rakipin, asnje fjale per Suel Çelen.”- tha Basha.