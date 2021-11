Braçe flet pas incidentit me Salianjin: Kur gjërat bëhen të përsëritura… Unë s’e kam takuar kurrë Rezart Taçin. Dosja e biznesmenit flet për 18 tetor të 2021, s’kam qenë zv. kryeministër

Deputeti Erion Braçe ka folur pas incidentit të ndodhur në Kuvend me deputetin Ervin Salianji. Sipas Braçes, reagimi i tij erdhi kur nis të hidhej baltë mbi emrin e tij, e kur u fol për lidhje mes tij dhe biznesmenit në kërkim Rezart Taçi.





Sipas Braçes ai nuk e njeh aspak biznesmenin dhe ka qenë një nga personat që ka denoncuar sistematikisht Armon, e drejtuar pikërisht nga Taçi.

“Kam më shumë se 1 orë që diskutohet për etikë. Por etika në këtë sallë mori fund ditën kur i gjithë mllefi, urrejtja, u derdh mbi një fletë votimi që ishte emri i një gruaje. Rikthejeni ato pamje dhe do shihni se si mori fund etika që atë ditë. Unë erdha për të folur për buxhetin, kam folur vetëm për buxhetin. Kisha një qëllim për të folur për bujqit, siç e mendoj e ndjej unë. Se sa i shqetësuar jam unë për bujqit, këtë se gjykon asnjeri në këtë sallë. Unë thashë atë që mendoj në lirinë time të plotë. Në këtë sallë, ka shpifës të dënuar nga gjykata. Madje jo shpifës së dënuar, por komplotues në kurriz të nderit, dinjitetit të njerëzve që janë në këtë sallë. E përsëritur, e përsëritur, natyrisht që ka një durim.

Dokumenti i përgjimit të Rezart Taçit mban datën 18 tetor, 2021. Atë dokument e zotëroj të plotë. Në 18 tetor 2021 unë nuk kam qenë zëvendës kryeministër. Që në shtator, roli im ka qenë thjesht i deputetit, që të jemi korrekt e të qartë. E di shumë mirë që në këtë sallë ka njerëz që paguhen për të shpërndarë akuza sa te njëri e te tjetri. Do e provoj që paguhen. Kjo histori me lojëra luftërash banale që ndodhin këtu, përfundojnë te dita e pagesës kesh. O kam denoncuar unë privatësimin e Armos, të gjitha ngjarjet që kanë pasuar transaksionet e Armos, midis të cilave dhe ngjarje tragjike, nuk ka fol njeri në këtë sallë. Jo vetëm kam folur dhe kam kallëzuar në Prokurori. Një prokuror që nuk është më, e mori dhe e fshiu dosjen. Aty e keni Armon varr të hapur të një korrupsioni politik, që nisi në atë parti dhe vijon të mbesë varr i hapur në atë parti. Mes meje dhe Taçit na ndan një oqean i madh. Unë me të s’kam folur kurrë. Unë nuk kam shkelur kurrë në televizionin e tij”, tha Braçe.