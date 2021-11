“E munda Ramën se përjashtova Berishën nga fushata për Tiranën”, ish-kreu i PD-së i përgjigjet Bashës: Të eklipsoja

Lideri aktual i Partisë Demokratike, Lulzim Basha ka deklaruar se fitorja ndaj Ramës për Bashkinë e Tiranës, ka ndodhur pikërisht nga fakti se përjashtoi nga fushata kryeministrin e atëhershëm Sali Berisha.





Ky i fundit, i është përgjigjur këtyre deklaratave nga foltorja e qytetit të Fushë-Krujës, ku tregoi dhe një anekdotë me këshilltarin amerikan të fushatës. Sipas këshilltarit, nga të dhëna që ai kishte grumbulluar në terren, rezultonte se lideri historik Sali Berisha e eklipsonte Bashën dhe kjo reflektohej edhe në elektorat. Berisha tregoi më tej, përgjigjen që i kishte dhënë këshilltarit, duke treguar se Basha gjendje i pa censuruar në median online, konkretisht në “BalkanWeb”.

“Ai (Basha) nuk del për të mbrojtur interesat e demokratëve. Ai nuk bën detyrën e tij, këtu rrihen e burgosen demokratët e ai nuk bën asnjë deklaratë. I them a do të jap një këshillë. Merr të gjitha publikimet e BalkanWeb të gjithë muajt e fundit dhe shiko se sa deklarata ka bërë ai, e më pas më thuaj mua se po e eklipsoj. Po pse tha “BalkanWeb”. Irfani i thash e ka xhan, nuk e censuron atë, kjo ishte e vërteta e atit. Këtu s’jemi për histori të shkuara, por për histori të ardhme, për të shkruar një kapitull të ri. Jemi për t’i thënë Edi Ramës, e ti japim ultimatum se mund të konfiskosh shtëpinë e demokratëve në Tiranë, kujtohu mirë se ke zyrë dhe seli partie, i bindur të jesh që s’mund të mbash peng selinë e PD me peng kryetarin. Ndaj dhe të heqë dorë nga lojërat e turpshme, lojërat primitive, me pluralizmin shqiptar. Miqtë e mi, 4.200 firma u mblodhën”, tha Berisha.