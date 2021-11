Mbikalimi i Shkozës, ARRSH jep njoftimin e rëndësishëm: Nis puna për vendosjen e trarëve

Autoriteti Rrugor Shqiptar ka bërë një njoftim të rëndësishëm për mbikalimin e Shkozës, ku vijojnë punimet.





Përmes një reagimi në rrjetin social ‘Facebook’ ARRSH bën me dije se ka filluar puna për vendosjen e trarëve në këtë Mbikalim, që ndodhet në fund të Lotit 3 të projektit.

Mbikalimi ka gjatësi 180 m, gjerësi 28 m, lartësi 5.5 m.

NJOFTIMI I ARRSH-së

Ka filluar puna për montimin e trarëve te Mbikalimi në zonën e Shkozës në fund të Lotit 3 – Unaza Lindore.

Mbikalimi ka gjatësi 180m dhe gjerësi 28m, 6 hapësira drite me nga 30ml, Lartesi 5.5m dhe poshtë tij është një rrethrrotullim me rreze 40m, që do të shërbejë si nyjë lidhëse e Unazës me Bulevardin e Lanës duke lehtësuar ndjeshëm qarkullimin e mjeteve.