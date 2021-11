Flet daja i autorit të vrasjes së 8-vjeçarit në Fier: Shteti do ta nxjerrë prapë, të varet!

E vështirë të flasësh e të shkruar për krimin e rëndë të ndodhur dje në fshatin Grecalli të Fierit, ku një vogëlush 8-vjeçar u rrëmbye nga një banor i fshatit, u vra dhe u gropos. Në sytë e të gjithë banorëve sheh lot, të gjithë kërkojnë vetëm një dënim, varje për autorin Klodian Çalamani.





Daja i vogëlushit Mateo ndodhet pranë familjes në këto ditë të zeza për ta. Apeli i tij është vetëm varje për autorin, nuk kërkon asgjë tjetër.

“Nga shteti kërkojmë vetëm varje. S’ka ligje. Apeli im më i madh është ma nxirr aty në mes të Fierit ma var, asgjë tjetër. Ky është apeli i fundit. Shteti do ta marrë, do ta nxjerrë prapë. Unë nuk di gjë për motivin”, thotë Nikolin Braja me lot në sy e mjekrën që i dridhet.

Vogëlushi do të përcillet sot në banesën e fundit, teksa pranë shtëpisë së tij edhe sot janë vendosur forca të shumta policie.