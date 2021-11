Kryeministri Rama: Ngjarja ‘horror’ në Fier, autori të marrë dënimin më të rëndë

E pangushëllueshme për prindërit, familjen e të afërmit dhimbja e humbjes tragjike të vogëlushit Mateo, nga Grecallia e Fierit, e cila tronditi mbarë shoqërinë pasditen e djeshme. Reagimi i menjëhershëm dhe shpejtësia e kapjes së autorit nga Policia e Shtetit, duhet medoemos të pasohen nga ndëshkimi më ekstrem i drejtësisë për autorin e barbarisë tronditëse. Asgjë nuk e shlyen humbjen dhe lehtëson peshën e kësaj barbarie mbi zemrën e mendjen e nënës, babait e familjarëve të vogëlushit, por duke u shprehur atyre ngushëllimet më vëllazërore, presim me padurim verdiktin e merituar të drejtësisë.

*Konferencë për shtyp përpara vizitës zyrtare në Romë, ku tema e njohjes së pensioneve të bashkëqytetarëve tanë në Itali, do të jetë në qendër të bisedimeve për thellimin e bashkëpunimit dypalësh mes Shqipërisë dhe Italisë, me kryeministrin Mario Draghi