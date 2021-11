Pak ditë nga Kuvendi i 18 dhjetorit/ Disa nga kryetarët e degëve mungojnë në takimin e thirrur nga Lulzim Basha

Prej disa orësh, kryedemokrati Lulzim Basha po zhvillon takim me kryetarët e degëve të Partisë Demokratike.





Gazetari Osman Stafa tha se është vënë re se ka mungesa nga ana e kryetarëve të degëve në këtë takim, pasi duket se nuk kanë marrë pjesë 71 kryetarët e thirrur, edhe pse shumica e tyre janë të pranishëm.

Më herët Basha ka dhënë mesazhe të qarta. “Ai ka deklaruar se PD ose do të jetë me SHBA ose do të shpallet non-grata”, raportoi gazetari.

Gjithashtu Basha është shprehur se kundërshtari i vetëm është kryeministri Edi Rama, ndërsa sipas tij ish-kryeministri Sali Berisha e ka përdorur dhe po e përdor foltoren për interesa personale.

“Kuvendi i 18 dhjetorit do të nxjerrë një PD të bashkuar”, ka thënë më tej Basha.