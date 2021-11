“Ty të dhembi se u sqarova me atë gocën”/ Arjola e Fifi përballen me njëra-tjetrën

Pas përfundimit të spektaklit të mbrëmjes së djeshme, Fifi dhe Arjola kanë pasur një përballje me njëra-tjetrën, duke sqaruar deklaratat që kanë bërë kundrejt tyre për tema të ndryshme.





Që të dyja dukeshin paksa të zhgënjyera nga njëra-tjetra, ku gjatë bisedës Arjola i thotë se “keq qenë një ndër banorët më të rëndësishëm”.

Biseda mes Arjolës dhe Fifit:

Arjola: E kam ruajtur gjendjen tënde shpirtërore, sepse ti këtu për mua ke qenë një ndër banorët më të rëndësishëm.

Fifi: Edhe ti më ke zhgënjyer me videon e prime-t të kaluar

Arjola: Pse çfarë kam thënë te prime i kaluar?

Fifi: Që unë të kam penalizuar ty, që nuk të kam lënë të afrohesh me banorët e tjerë

Arjola: Unë kam thënë se nuk më ke lënë të afrohem me banorët e tjerë?

Fifi: Ke shkuar e i ke thënë Semit

Arjola: Jo zemër. Shkoj e thërras Semin këtu. Unë kam penalizuar Semin prej teje, sepse ti ke thënë se ajo po kërkon vëmendje. Dhe unë shikimeve tua skiç dhe pa skiç ju kam besuar Fif, se kam menduar se ti je personi ma i besueshëm për mua këtu. Më fal shpirt që të kam besuar, më fal shpirt që unë kam ndjerë më shumë për ty se sa ke ndjerë ti për mua.

Fifi: A mund të më tregosh pse je kundër meje?

Arjola: Nuk jam kundër teje, unë jam shkallë, shkallë pro teje, pas teje.

Fifi: Unë prime-n e kaluar jam ndalë e kam thënë a e kam Arjolën

Arjola: Arjolën e ke pas, e kam thënë në sy të gjithë njerëzve. Madje edhe kur më kanë thënë më kë do të jesh në finale, kam thënë emrin tënd.

Fifi: Ty të dhembi se u sqarova me atë gocën

Arjola: Mua më ka dhëmb? Unë e ti kuptohemi me sy. Zemra e kam penalizu prej Granitit se ke thënë se po më xhelozon. E unë jam ndjerë keq se të ka provokuar ty. Por kur e kam sqaruar se Graniti ka dashur vetë me u bërë pjesë e provokimeve, pashë se ajo vajzë nuk ka faj. Faji që kjo të ka bërë të ndihesh keq, më ka bërë që të rri pas teje. Ti nuk më ke thënë mos rri me Semin, se nuk mundesh me më thënë. Askush në këtë shtëpi sado xhan ta kem nuk mund të më thotë mos rri me këtë, nomino këtë. Unë shkoj pas kujt e ndjej.