Vrasja e 8-vjeçarit/ Zheji: Mungesë vëmendjeje, shteti duhet të jetë syri që i shikon të gjitha. Ngjela: Blerja e prokurorisë dhe gjykatës e ka rritur kriminalitetin me 30%

“Pikat mbi i” në News24 ka pasur sot në fokus ngjarjen e rëndë të ndodhur dje në Fier, ku u vra një 8-vjeçar. Duke folur nëse duhet ë rikthehet dënimi me vdekje, siç kanë kërkuar qytetarët për raste të tilla, analisti Artur Zheji tha se çështja është a është i vërtetë dënimi që merr autori i një krimi dhe a e kryen deri në fund, duke iu referuar precedentëve të mëparshëm të autorit të vrasjes Klodian Çalamëni.





Zheji foli për mungesë kontrolli dhe vëmendjeje për persona e dënuar apo me precedentë nga shteti.

Nga ana tjetër avokati Spartak Ngjela tha se dënimi me vdekje është pamundësi absolute dhe se nuk mund të vendoset pasi është një nga kushtet e BE-së sepse drejtësia nuk është e kulluar. Ai tha se nga llogaritjet e tij blerja me korrupsion e prokurorisë dhe gjykatës e ka rritur kriminalitetin me 30%.

Zheji: Në të vërtetë jeta e atij djali iku. Në të vërtetë personi që kreu vrasjen, ka krijuar shqetësim shumë të madh për drejtësinë. Çështja nuk është tek dënimi me vdekje, por çështja është a është i vërtetë dënimi që merr dhe a e bën dënimin deri në fund? Këta njerëz janë njerëz që i kanë shpëtuar drejtësisë. Ti ke të lirë njerëz që janë shumë të rrezikshëm. Rrezikshmëria e tyre në Perëndim, sidomos në Perëndim këta njerëz observohen shumë gjatë. Ky do ketë qenë një lloj kafshe, një lloj bishe e pandëshkueshme dhe vëmendja e shtetit ka qenë e papranishme. Ky kafsha është toleruar sepse nuk ka një kontroll të territorit nga ana e administratës dhe nga psikologët. Ne tallemi me ekspertizat, që përcakton nëse është përsëritës apo kreu një faj të kalueshëm në gjendje të caktuar, kjo gjendje u kalua dhe tani mund të kthehet në shoqëri. Duhet të ketë pasur dikë apo disa që e kanë mbrojtur.

Ngjela: Dënimi me vdekje është pamundësi absolute. Nuk mund të vendoset sepse është një nga pikat e BE-së. E ka kusht. Nuk bën gjë dënimi me vdekje sepse është hequr për gabime. Keni parë që kanë marrë pas disa vjetësh pafajësinë ata që janë pushkatuar. Dënimi me vdekje ka qenë defekt sepse drejtësia nuk është e kulluar. Kishin kohë që donin ta hiqnin dhe një nga çështjet është dhe kjo.

Burgimi i përjetshëm është e njëjta gjë, por në Shqipëri është shitur drejtësia.

Këto janë struktura kriminale. Shteti nuk i ndjek, nuk ka forcë të ndjekë krimin përmes një korpusi shkencor. Krimi në Shqipëri është i lirë. Krimi ecën me makina 200 mijë euro, kurse këta ecin me makina rrondokop. Do buxhet ajo. Unë që më 1994 kam deklaruar se qysh ka hyrë Shqipëria s’dihet kush do fitojë krimi apo shteti. Është korrupsioni shtetëror që ndihmon krimin. Ka marrëveshje të heshtur mes ndjekësve të krimit dhe politikës. Politika i thotë lëmë të vjedh drejtësinë, të shes drejtësinë. Prandaj e kemi krimin me kurbë të tillë. Këtu ka filluar lufta antikorrupsion, por ende nuk ka mbaruar. Reforma do shkojë, pa u bërë reforma nuk kemi shpresë. E ka mundur krimi shtetin.

Zheji: Jam shumë dakord me këtë konkluzion sa i përket krimit që ka marrë shtetin. Është një konstatim shumë dramatik.

Kemi nga guximi për të shtënë në mes të qytetit, jemi tek guximi për të vrarë një fëmijë. Nuk ka një frenim për mendjen kriminale. Njeriu normal ka frena, frenat funksionojnë dhe e përmbajnë dhe nëse është i acaruar. Këta njerëz janë të pafrenueshëm dhe në një situatë shumë të lehtë aty del kafsha. Këta duhet të rrinë të izoluar.

Ngjela: Fakti është ky, ka bërë një krim ai, shikoni sa burg ka bërë. E ka blerë burgun. Nuk çanin kokë këta pse binin në burg se blinin lirinë. Dënoheshin kaq dhe pastaj faleshin. Kishte bërë një krim dhe bëri tjetrin. Nuk është ky i pari. Blerja me korrupsion e prokurorisë dhe gjykatës e ka rritur kriminalitetin me 30% sipas kalkulimit tim.

Me këtë pushtet gjyqësor që bënë këta që nga ‘92 e këtej kështu do përfundonim. Ka marrëveshje të heshtur, politika nuk i ka ngarë fare. Dhe kur e mori në dorë Washingtoni reformën në drejtësi, korrupsioni në parlament i binte ndesh, e zvarriste.

Nuk di emra, por di që janë të gjithë të korruptuar. Tani do presim se çdo bëjë SPAK. Kemi pohimin amerikan që tha, SPAK-un e drejtojmë ne. Ne kemi shpresë që do e drejtojnë ata. SPAK nuk ka filluar sepse ka disa arsye objektive, por mund të ketë dhe arsye subjektive. Arsye objektive është prova. Përgjimet nuk janë prova. Kanë përgjime që duhet t’i kthejnë në prova, kjo është vështirësia e tyre. Janë në gjendje ta bëjnë këtë?

Zheji: Ka një virus që ka depërtuar dhe aty. Njerëz janë dhe ata. Ka një ngadalësi. Provat e pasurive të peshqve të mëdhenj janë aty. Nuk ka vullnet dhe risku është i lartë.

Ngjela: Risku është i lartë, por problemi është që ka një rregull. Antimafies italiane i dalin emra politikanësh në analet e saj.

Çfarë duhet bërë për të parandaluar ngjarje të tilla?

Ngjela: Nuk kemi korpus antikrim. Unë nuk kam ditur fare çfarë ka qenë mafia atje, Zheji ma ka zbërthyer luftën e tyre dhe ka qenë shumë e vështirë. Ata kanë qenë më të fortë se tanët por gjithsesi dhe pushteti gjyqësor në Itali është më i fortë se i joni. Nuk kemi korpus antikrim, këta dalin recidivistë, vrasin, kthehen, paguajnë ikin. Nuk ka vullnet politik. SPAK-u doli me një vullnet të çalë politik. Vullnetin antikrim të politikës nuk po e shohim.

Zheji: Ne zgjohemi në mënyrë traumatike kur ndodh një vrasje e frikshme si kjo. Kjo është një tragjedi e paralajmëruar. Sot policia kontrolle të shumta. Është e pamjaftueshme, ‘tregoj muskujt në këtë moment pasi ndodhi ajo ngjarje’. Shteti duhet të jetë ai syri që i shikon të gjitha. Këtu ka një mungesë vëmendjeje. Të bësh politikë në Shqipëri është të shqyesh kundërshtarin politik. Kjo shqyerja e kundërshtarit konsiderohet të bësh politikë.