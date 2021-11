Flet nëna e 8-vjeçarit: Dua ta varin, më mori një foshnje. Policisë i tha do ta gjeni copa-copa

Pasi gjykata dha masën arrest me burg për autorin e vrasjes së 8-vjeçarit Mateo Vasiu, vjen një deklaratë rrëqethëse nga nëna e tij.





Ajo tha për mediat që do të qetësohet deri sa autori të varet në mes të Fierit.

“Do qetësohem kur të varet në mes të fierit. Duan ta varin ta djegin, më mori një foshnjë, ma ndahu nga shokët e shoqet. Ma gënjeu ma mashtroi… ja futi me lopatë dhe e la të vdekur. Ma groposi i hodhi baltë. Kur shkoi në polici tha se; do e gjeni copa copa. Unë do rri këtu, nuk iki unë si nënë.”, tha ajo.