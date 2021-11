Krimi makabër në Fier/ Familjarët e 8-vjeçarit të vrarë mbërrijnë edhe në Berat, qytetarët firmosin peticionin për rikthimin e dënimit me vdekje

Familjarët e 8-vjeçarit të vrarë në një fshat të Fierit 3-ditë më parë, kanë mbërritur sot në qytetin e Beratit,për ti bërë thirrje banorëve që të bashkohen firmosjes së peticionit për rikthimin e dënimit me vdekje. A





ta janë vendosur në qendër të qytetit të Beratin dhe peticionit të tyre i janë bashkuar menjëherë qindra qytetarë beratas. Duke u bashkuar me dhimbjen e madhe të familjarëve për humbjen tragjike të jetës së fëmijës vetëm 8-vjeç nga dora e një mostre 38-vjeçar,beratasit kanë firmosur në radhë këtë peticion.Peticioni me firma ka si qëllim kërkesën e të gjithë qytetarëve shqiptarë për të rikthyer dënimin me vdekje,nëpërmjet referendumit.

Qytetarët beratas,pas firmosjes së peticionit,kanë shprehur ngushëllime për humbjen e Mateos dhe bindje të plotë se për këto krime monstruoze duhet të rikthehet dënimi me vdekje