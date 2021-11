Situata në PD, Lumezi: E domosdoshme, ajo parti kishte nevojë të “shkundej”

Zëvendëskryeredaktori i gazetës “Panorama”, Arestir Lumezi, i ftuar në rubrikën “Opinion”, në “News 24”, komentoi situatën aktuale në PD.





Ai tha se kjo lëvizje është e vonuar në këtë parti, pasi pas disa humbjesh radhazi kishte nevojë për “shkundje”. Gazetari është i mendimit që nga kjo situatë, të kuptohet se kanë marrë fund liderat autoritarë, e të vendoset një precedent për të krijuar parti të hapura.

“Zoti Berisha nuk do të ishte shpallur non grata apo imponuar zoti Basha nuk do e kishte përjashtuar Berishën nga grupi parlamentar. Por kjo është kushtëzuar nga SHBA që kanë listat e veta për të kushtëzuar njerëzit e akuzuar për korrupsion. Nëse nuk do të ishte kjo, do të kishim një PD kompakte. Zgjedhjet do të pranoheshin sit ë humbura, por gjërat do të nisnin pa kaluar këtë shkundje të nevojshme për PD pas disa zgjedhjeve të humbura. Kjo përballje ka marrë të gjithë fokusin publik, deri në lodhje të publikut me këtë çështje. Në parlament është duke kaluar projektbuxheti i vitit 2022 dhe aty lidhen fatet e të gjithë shqiptarëve.

Imagjino të ishte bërë një debat publik kaq i madh, të ishin bërë shumë foltore për t’u fokusuar te buxheti dhe qytetarët ishin të vetëdijshëm se për çfarë po debatonin. Kemi dy kampe, njëra palë që thotë ky është buxheti spektakolar, e tjetri thotë më i dobëti. Ka një shkundje të PD, që i ka munguar që pas zgjedhjeve të 2013. Në PD e drejtuar nga Berisha kishte Kuvende që nuk mblidheshin, kryesi që nuk mblidheshin, këto histori janë të përsëritura. Është një shkundje e nevojshme, sepse efekti kësaj është pozitiv për të gjithë partitë politike, për të treguar që gjërat nuk bëhen arbitrare dhe të shkohet pas liderit në mënyrë të verbër. Kjo ishte e vonuar për PD, por e domosdoshme për politikën shqiptare. Efekti real është ai që do të tregojë se ku janë forcat e palëve, sa zoti Basha e drejton dhe ka shumicën mbështetëse të PD dhe sa zoti Berisha. Në këtë këndvështrim, për mua nuk ka rëndësi nëse PD do të ndahet në dysh apo do të jetë e unifikuar, por për mua ka rëndësi të vendoset një precedent që lideri të mos jetë i pushtetshëm, të jetë sa më kolegjial e të mos injorojë forumet. Koha e një lideri autoritarizm ka përfunduar në Shqipëri.

Rasti i PD tregoi që modeli autoritarist çon në këto rezultate, ndërkohë duhet të ketë një hapje të partisë. Një çarje e PD me një lider jo si zoti Berisha do të krijonte një terren jo shumë të favorshëm për të krijuar forca të tjera të djathta. Kjo mund të jetë pozitive, por druhem të them që kësaj PD i ka mbaruar misioni apo jo, por gjithmonë duhet të ketë hapësira për forca të reja. Në PD ka vite që nuk bëhet një debat platformash dhe drejtimit të një partie të djathtë. Përplasja e fundit nuk ka të bëjë me platformën apo ideologjinë, sepse janë njerëz të provuar dhe debate është personal i zotit Berisha i cili me përvojën e tij shumëvjeçare në politikë dhe atë që ka dhënë për vendin, do të kishte bërë më mirë në interesat ë demokratëve. Ai duhet të kishte kaluar në pozicion pasiv dhe të merrej me çështjen e tij në aspektin ligjor. Po shohim se produkti është i brishtë dhe se dimë si do të përfundojë”, tha Lumnezi.

Ai foli gjithashtu edhe për presidentin Ilir Meta dhe dekretimit të zgjedhjeve të pjesshme. Sipas gazetarit, presidenti nuk do i dekretojë këto zgjedhje, pasi ato të 2019 sipas kreut të shtetit janë moniste dhe duhet përsëritur.

“Zoti Meta dhe sinjal që nuk do të dekretojë zgjedhje vendore sepse ai këmbëngul që zgjedhjet nuk ishin kushtetuese. Zoti Meta kërkon që zgjedhjet të quhen jo legjitime, për shkak se ishin moniste.

Por, e tha dhe Komisioni i Venecias që pjesëmarrja në zgjedhje i takon partive politike, ishte vendim i opozitës që nuk mori pjesë, opozita penalizoi shqiptarët dhe i la pa zgjedhje, por kjo nuk është faji i mazhorancës. Edhe nëse zgjedhjet do të ishin shtyrë PD nuk do të merrte pjesë në zgjedhje. Nuk besoj se Meta do dekretojë zgjedhje të pjesshme, këtë la të kuptohet të paktën”, tha Meta.