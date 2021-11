“VALLJA E SHTRIGAVE”, një Kapriç Simfonik nga Nestor Kraja

Në koncertin simfonik që kishim planifikuar të luanim vitin e kaluar me Orkestrën e Radiotelevizionit kishim përfshirë edhe një vepër të re të Nestor Krajës, kompozitor me emër i muzikës shqiptare. Për arsye të pandemisë koncerti u anulua dhe vepra mbeti në letër, e pa shndërruar në tingëllim orkestral. Do të kalonte një vit e gjysmë dhe vepra arriti të shohë dritën e skenës vetëm disa ditë më parë dhe pikërisht më 12 nëntor 2021. Koncerti u dha tek teatri “Turbina”. Siç njihet, Orkestra e Radiotelevizionit është i vetmi institucion artistik në Shqipëri që nuk ka sallë koncertesh, që nuk ka pasur kurrë sallë të tillë, sot e 60 vite më parë që kur u themelua. Mirënjohje administratorëve që na vunë në dispozicion këtë ambient të vlefshëm.





Programi i shfaqjes koncertore përmbante tri vepra: Koncertin për Violonçel të Eduard Lalo-së me solist francezin Aurelien Sabouret, Simfoninë e Shtatë të Beethoven-it dhe veprën premierë, Kapriçin Simfonik, të Nestor Krajës—“Vallja e shtrigave”. Që nga titulli i këtij kapriçi të bën të mendosh: Ç’të jetë kjo “valle shtrigash” për një vepër simfonike? Autori duket ta ketë gjetur frymëzimin tek kompozitorë romantikë, të tillë si Franz Liszt e Camille Saint-Saëns, veçanërisht tek ky i fundit me veprën e tij “Danse Macabre”. Vallja makabre konsiderohet edhe si valle e vdekjes në kuptimin alegorik brenda kuadrit të zhanrit artistik, alegori e lëvruar që në mesjetë mbi universalitetin e vdekjes që pavarësisht nga stacionet e jetës, vallja makabre na bashkon të gjithëve! Por ndryshe nga botëkuptimi mesjetar apo dhe ai romantik, “Vallja e shtrigave” e Nestorit zhvillohet përmes krijimit të imazheve tingëllore okulte të vendosura këto në të tashmen, në realitetin e sotëm.

Përpara fillimit të ekzekutimit, mu desh t’u bëja një shpjegim të shkurtër dëgjuesve në sallë se si të mund të përftonin muzikën që do të dëgjonin. Vepra nuk ka një program të shkruar siç kanë një pjesë e mirë e veprave simfonike romantike, ajo duhej përftuar me imazhe të krijuara gjatë ecurisë dhe shtjellimit të tingëllimit të saj. Paraprakisht më duhej të krijoja imazhet e mija pas shfletimit që i bëja partiturës e më pas t’ia transmetoja orkestrës dhe që kjo publikut. Që në hyrje të veprës jepej bindshëm imagjinata mbi “shtrigat” falë atij tingëllimi vibrant, të fuqishëm e një game dinamike ndjeshëm mjaft të zhdërvjellët. Simbolizmi i shfaqjes së tyre (shtrigave) në vepër shpaloste figura sa sugjestive aq dhe impresionuese. Kultura e demonologjisë si pjesë e ekzaltimit imagjinativ, shndërrohej herë në mishërim magjish, herë në figura të “atyre” me dhëmbë jashtë e me thonj të gjatë, e herë tjetër në botën psikike e mendore të atij individi që edhe kur duket sikur fle, njërin sy e ka të zgurdulluar për të vrojtuar gjithçka që ngjet përreth.

Sa herë që e luan apo e dëgjon veprën, imazhet e magjistricave të shfaqen në momente të ndryshme të saj. Vepra e Nestorit duhet ndoshta asociuar me pikturat, skicat apo muralet që mbartin temën e gjuhës deskriptive e figurative lidhur me shtrigat, magjistricat apo dhe vetë djallin. Unifikimi i imazheve të tingëllimit “shtrigian” apo dhe diabolik gjendet në vepër në intervalet e “tritonit”, disonancës harmonike e melodike, që e gjen edhe në studimet e harmonisë muzikore. Pikërisht tek “tritoni” apo intervali në hapësirën tri toneve, i cili përdoret për t’ju shmangur tonalitetit tradicional, vepra në fjalë gjen elementin e saj unifikues, gjë që përforcohet edhe nga ndërtimi arkitektonik i saj brenda formës së Rondosë: A-B-A-C-A. Por “tritoni” quhet ndryshe edhe si “akordi i djallit” (“diabolus in musica”), akord që ishte i ndaluar në muzikën kishtare të periudhës së Rilindjes Europiane, qe i ndaluar edhe sepse ishte i vështirë të këndohej. “Diabolus in musica” ishte i vetmi interval i zmadhuar që u shfaq në modet muzikore përpara se të dilnim në dritë shkallët maxhore dhe minore. Pra, kur këtë interval e gjykon dhe e përdor drejt, ai i jep melodisë forcë dhe e bën atë interesante e tërheqëse. Me mjaft shije ky interval përdoret tek “Vallja e shtrigave” e Nestorit.

Pesëmbëdhjetë më parë interpretova me orkestrën e Prishtinës Capriccio Sinfonico të kompozitorit kosovar Zeqirja Ballata dhe menjëherë pas koncertit shkrova një artikull mbi veprën. Edhe këtë radhë interpretova një Kapriç të tillë, atë të Nestor Krajës, dhe më erdhi ashtu natyrshëm të shkruaj nja dy fjalë për të. Që të dy veprat, e Nestorit dhe e Zeqirjait, shpalosin një gjuhë muzikore novatore, natyrisht me këndvështrime të ndryshme. Të jetë bërë vetë Kapriçi Simfonik për të njësuar këto përjetime të mijat?

Dr. Eno Koço, nëntor 2021