“S’pranojmë lëmosha, nuk do lejojmë demontimin e rafinerisë. Do kaloni mbi trupat tanë nëse…”, naftëtarët e uzinës së Ballshit në protestë

Naftëtarët e uzinës së Ballshit kanë dalë sot në protestë, ndonëse qeveria miratoi një vendim për akordimin e një page për 2 vite me radhë. Por mesa duket një gjë e tillë nuk i ka kënaqur.





Ata janë mbledhur para rafinerisë së naftës, ndërsa kanë hedhur akuza në drejtim të qeverisë, ndërsa pohojnë të vendosur se nuk do të lejojnë demontimin e uzinës. Në një prononcim për mediat, kreu i sindikatës së naftëtarëve, Sokol Dautaj tha se ardhja e një kontejneri që mendohet se do të bënte edhe demontimin e uzinës, ka vënë në lëvizje naftëtarët.

“Në buxhetin e ri u miratua mbështetje financiare për naftëtarët. Por se dimë se kur do të hyjë në fuqi vendimi. Kemi qenë për një marrëveshje që rafineria të fillojë punë dhe jo të përfundojë për skrap. Kush e ka ndarë mendjen që kjo rafineri do të shkojë për skrap, e ka gabim.

Nëse rafineria është për skrap, s’ka palë të dyta dhe të treta, palë e parë janë natëftarët. S’ka për të hyrë askush këtu, nëse nuk likuidohemi, nuk do të lejojmë, pasi do të kalojnë mbi trupa tanë. Boll u tallën. Nëse duan që palët të zhdukin gjurmët e krimit, ne s’do të lejojmë deri sa të likuidohet dhe naftëtari i fundit. Kjo rafineri do të bëhet skrap nga naftëtarët, dhe nga askush tjetër, nëse do shkojë deri aty.”, – tha Dautaj.

Ndërkohë, në këtë linjë kanë qëndruar edhe naftëtarët, të cilët thanë se nuk do të lejojnë që kjo pasuri të demontohet, ndërsa shtuan se ata duan që të nisë puna.

“Ne nuk e lejojmë që të demontohet kjo pasuri. Ne duam që këtu të vazhdohet punë. Përfiton i gjithë populli shqiptar. Mos të mendojë se do të kalojë lehtë qeveria, duke dhënë lëmosha. Ne nuk kërkojmë lëmoshë, por duke bërë punë. Ai sjell kontejnerët, por ne s’do ta lejojmë. Deri tani s’kemi lënë që të marrim gjë. Ne i bëjmë thirrje kryeministrit që të marrë vendime të duhura për këtë industri.”, – tha naftëtari.