Ndiheni të lodhur emocionalisht? Kjo është zgjidhja më e mirë për ju

A vuani nga lodhja emocionale? Ballafaqimi me rraskapitjen emocionale është shumë i zakonshëm dhe nuk ka rëndësi se kush jeni apo çfarë bëni. Kjo lodhje është për faktin se ju keni aftësinë për të menduar dhe krijuar përvojat tuaja në jetë.





Njerëzit që ndihen të rraskapitur emocionalisht mund të mendojnë se nuk kanë më fuqi apo kontroll mbi gjithçka që ndodh në jetën e tyre. Ata ndihen të bllokuar në një situatë.

Si ta trajtoni këtë situatë?

Zgjidhja e problemit është një fletë të bardhë, të cilën do ta ndani në gjysmë, do të shkruani në të majtë atë që ndjeni. Në të djathtë, ju do të shënoni atë që ju mungon vërtet. Është vërtetuar se kolona e majtë do të “rrëzojë” të djathtën. Mbajeni këtë letër diku ku do ta shihni shpesh. Përditësojeni atë çdo ditë.

Trupi juaj do të fillojë të reagojë pozitivisht, do të ndjeni një lehtësim. Trupi reagon ndaj të kuptuarit se ajo që ka mjafton për ta bërë atë të lumtur. Sepse çorganizimi i përkohshëm që ndjen nuk është asgjë në krahasim me atë që ka luftuar deri më sot.