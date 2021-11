‘Ndotja e mjedisit një sfidë që…’, Rama: Ndiqni shembullin e Lezhës! Policia e Shtetit dobësi për krimin mjedisor

Numri një i Qeverisë, Edi Rama deklaroi se ndotja e mjedisit është një sfidë e cila duhet të trajtohet me seriozitet.





Gjatë fjalës së tij, Rama, theksoi se Lezha është një nga Bashkitë e cila duhet marrë shembull, pasi sipas tij ka një mirëorganizim për menaxhimin e mbetjeve.

Kryeministri Edi Rama gjithashtu u shpreh se do të ketë një aleancë me bashkitë që nuk e përballojnë dot pastrimin, ndërsa ritheksoi se Policia e Shtetit duhet të përfshijë më shumë në punën e saj të përditshme krimin mjedisor.

“Vitin e ardhshëm do të fillojmë me katër zonat më kritike për të vijuar me zonat bregdetare. Por ka një tjetër arsye për të reflektuar sepse kemi një model që e bën më shqetësues situatë që tregon që përtej të gjitha shtrëngimeve financiare, lidershipi i Bashkisë dhe organizimi luan një rol që mund të arrijë deri në pikën që mund t’i kapërcejë këto probleme. Në Bashkinë e Lezhës kemi pasqyre ndryshe nga pjesa tjetër dhe as nuk ka ndonjë taksë marramendëse për pastrimin apo mbështetje speciale nga qeveria. Por ka një skemë organizimi përmes së cilës arrin të garantojë, ndoshta jo 100 % të shkëlqyer, por është një kuotë të lartë pozitive. Sezonin e ardhshëm është mirë të adresojmë edhe problemin e pastrimit të plazheve. Është e domosdoshme që sëbashku të adresojmë edhe aspektin e ndëshkimit, gjobave.

Por në fund të ditës i gjithë ky zinxhir nuk funksionon nëse Policia e Shtetit nuk e përfshin krimin mjedisor si pjesë e punës të përditshme dhe vazhdon të ketë dobësi”, tha Rama.